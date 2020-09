În urmă cu o săptămână, Gică Popescu a anunțat că s-a infectat cu noul coronavirus. Preşedintele clubului Viitorul este în continuare internat în spital. Acesta a precizat că au apărut unele complicații, iar medicii i-au recomandat să rămână sub supraveghere medicală.

Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul. Mă testasem de multe ori până atunci. De data asta am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. M-am dus și la «Matei Balș», pentru investigații suplimentare. Ce a urmat? Virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse… După cum vezi, mai tușesc și acum, când vorbesc cu voi.

Gică Popescu spune că s-ar fi așteptat ca după maximum 5-6 zile de spitalizare totul să fie în regulă și să poată părăsi spitalul.

Din păcate, tomografia computerizată, CT-ul adică, pe care am făcut-o în weekend la nivelul plămânilor nu a arătat foarte bine, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să mai rămân spitalizat. Nu s-a pus problema să fiu ventilat mecanic, fiindcă niciun moment n-am avut o saturație de oxigen mai mică de 97-98%, deci am fost OK din acest punct de vedere. În schimb, medicamente am luat, e vorba despre Remdesivir.

Gică Popescu: