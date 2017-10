Gigi Becali nu se entuziasmează după 7-0 cu Timișoara: ”Echipa nu este încă în cea mai bună formă. Jocul va crește în play-off”

Gigi Becali nu se entuziasmează după 7-0 cu Timișoara. ”O echipă mare așa face, nu se oprește la 2-0. Dacă poate dă multe. Așa face Barcelona. Echipa nu este încă în cea mai bună formă. Jocul va crește abia pe șase luni. În play-off vom fi în formă maximă”, a declarat finanțatorul Stelei.

Gigi Becali i-a trasat un obiectiv clar antrenorului Nicolae Dică: ”Nu mă interesează unde se va disputa meciul cu Craiova din etapa viitoare. Trebuie să câștigăm. Nu știu dacă va mai ieși din echipă Gnohere, nu sunt antrenor. Nu mă mai bag la echipă cât merge bine treaba. Obiectivul Stelei este câștigarea campionatului. Doar noi spunem asta. Văd că Dan Petrescu vrea doar să intre în play-off, iar alții că se gândesc meci cu meci”.

Selecționerul Cosmin Contra a asistat la meciul Steaua – ACS Poli Timișoara 7-0. ”A fost meci cu multe goluri. Steaua a jucat foarte bine. Nu știu ce se întâmplă cu Timișoara”, a declarat lapidar timișoreanul Contra.

Ionuț Larie, autorul unui gol, a declarat: ”N-am avut milă de Timișoara. Nick ne-a zis la pauză să mai marcăm trei goluri să avem cel mai bun atac și cea mai bună apărare. Golul a fost mai mult opera lui Budescu, mi-a pus mingea pe cap, iar eu doar am introdus mingea în poartă. Toate echipele care ajung în play-off au șanse la titlu. Dinamo abia a ajuns în play-off și s-a bătut până în ultima etapă la campionat.

Primarul Timișoarei, Robu, a intervenit telefonic la Digi Sport: ”Sunt necăjit. A fost o umilință pe care nu mi-am închipuit-o. Trebuie să ținem capul sus pentru că nu există alternativă. Îl susțin pe profesorul Ionuț Popa, care nu avea de ce se plânge. Abia acum sunt două luni de restanțe salariale. Lotul este mai bun decât anul trecut. Echipa are potențial, dar este într-o pasă proastă. Este problemă de mentalitate. Nu m-am ocupat de candidatura domnului Drăgoi la președinția Ligii, decât că am postat un mesaj de susținere pe facebook. Voi susține echipa fără bani de la bugetul local, așa cum se întâmplă din 2015. Cred că domnul Drăgoi are șanse. Sunt nemulțumit că nu am primit de la LPF cei 250.000 de euro pentru calificarea în finala Cupei Ligii”.

Steaua învins ACS Poli Timișoara, cu un scor-fluviu pe Arena Națională, grație golurilor marcate Gnohere (3), Coman (2), Larie și Tănase.