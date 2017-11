Gigi Becali, impresionat de gestul lui Gnohere: ”Bizonul e al Stelei. Steaua nu stă în cele 10.000.000 de euro pentru Alibec. Steaua îl are pe Becali”. Reacția lui Denis

Gigi Becali, impresionat de gestul lui Gnohere. După ce a marcat golul de 2-1 cu Chiajna, Harlem, 10 reuşite pentru FCSB în actualul sezon, s-a dus direct la Alibec şi l-a sărutat pe obraz!

”E posibil să îi prindă bine convocarea lui Alibec. Acum, nu îi iese nimic. Dumnezeu nu ajută când eşti doar pentru tine. El s-a crezut puternic. E un lucru frumos că s-au îmbrăţişat. Echipa e lângă el după ce a plâns. E dragoste şi din partea galeriei. El simte acum, dar să nu uite. Să nu uite experienţa de acum. Nu îi iese, a avut mingea de două trei-ori şi degeaba.

„Bizonul” e al Stelei. De ce să fie scos din echipă de Alibec? Credeţi că Steaua să în Alibec? Niciodată nu am făcut pentru nimeni ce am făcut pentru Alibec. Steaua nu stă în cele zece milioane de euro. Steaua îl are pe Becali”, a adăugat Becali.

În urmă cu doar trei zile, Alibec a izbucnit în lacrimi după ce a fost înlocuit chiar de Gnohere în partida cu Hapoel Beer Sheva.

Mă simt mai bine din punct de vedere fizic. Fizic sunt bine, cu mentalul cred că sunt undeva la 30%”. Mă simt bine când aud că vine o ofertă de 10 milioane, înseamnă că sunt valoros, dar trebuie să mai demonstrez și pe teren”, a spus Denis Alibec, la microfonul Digi Sport, după jocul cu Chiajna.

Jucătorul de 26 de ani rămâne fără gol marcat în Liga 1, în acest sezon, după 17 etape.

Dică a depășit recordul lui Reghe

„Jucătorii trebuie felicitaţi în primul rând pentru acest parcurs, nu eu. Am primit din nou gol din fază fixă. Le-am cerut jucătorilor să fie concentraţi la acest gen de faze. În rest am controlat jocul. Important e că am câştigat şi am revenit pe primul loc.

Avem încredere în Alibec că va începe să marcheze, probabil că o va face în următoarele jocuri.

Gnohere e un atacant de careu, este oportunist acolo. Denis e un atacant mai mobil, iese foarte mult la combinaţii, de aceea marchează mai rar. Şi mie mi s-a întâmplat ca jucător să am o serie fără gol marcat”, a spus Nicolae Dică, la Telekom Sport.