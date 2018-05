Gigi Becali l-a executat pe Costel Gâlcă, ultimul antrenor care a luat titlul cu FCSB. Despre Gâlcă s-a spus că nu ducea la îndeplinire ordinele patronului. Mai exact, ”semnaliza” stânga, dar ”făcea” dreapta.

Nici Costel Gâlcă n-a rămas fără să fie atins de Gigi Becali. Ultimul antrenor campion cu FCSB a fost desființat de patronul roș-albaștrilor, care anunță că și în acel an, tot el era cel care decidea tot.

“Și din pușcărie comandam tot. Lui Gâlcă de spuneți voi că era mare personalitate. Din închisoare îi făceam schimbările. Da, comandam tot. Din pușcărie am luat titlul, stați liniștiți.

Făceam cum voiam eu pentru că nu vreau să intru în faliment. Eu nu vreau să pun antrenori care să mă ducă spre faliment. Dacă nu eram eu şi nu mă băgam eu, se alegea praful.

La ora 11, se închidea telefonul la puşcărie. Dacă sunai la 11 fără un minut, rămânea telefonul deschis încă 45 de minute şi puteai să vorbeşti. Dădeam la 11 fără un minut telefon, puneam telefonul pe un scaun şi vorbeam ce trebuie să se facă. Din cauza asta s-a și schimbat regula.

Am făcut schimbările şi am câştigat campionatul din puşcărie. Nu s-a respectat şi îl lăsa pe Latovlevici cum am spus eu, ne calificam şi în Liga Campionilor”, a zis Gigi Becali la TV Digi Sport.

Rednic, subiect închis până la finalul sezonului

Becali şi-a ieşit din minţi când a fost întrebat de venirea lui Mircea Rednic la echipă, după care a spus că e încrezător în echipa sa: “Am spus că dacă Dică ia campionatul o să rămână antrenor! Atunci să nu mai vorbim de Rednic, că vorbim degeaba. O să vă spun şi în chineză, ca să înţelegeţi. V-am spus de 100 de ori că nu se vorbeşte de alt antrenor până nu se clarifică situaţia campionatului. Nu se discută cu niciun antrenor! Dacă nu se câştigă campionatul, vom lua legătura cu alt antrenor. Eu am o presimţire că vom lua campionatul”.

Becali şi-a continuat discursul, spunând că din sezonul viitor vor fi condiţii mai dure la echipă. Fostul patron e decis să ia modelul tactic al lui Dan Petrescu: “Dacă nu câştigăm campionatul o să luăm nişte măsuri! Vasi face, dar se consultă cu mine. Dacă nu se ia campionatul, la revedere cu jucătorii. Nu e problemă de bani.

La Steaua, de la anul, va fi ca la CFR Cluj. Toţi jucătorii vor face faza defensivă, dacă nu, vor sta pe bancă. La Steaua asculţi ce spune antrenorul, altfel stai pe bancă. Dormi pe teren cu Iaşul şi vrei să rămâi la Steaua?”, a spus Becali, pentru Digi Sport.