Gigi Becali pretinde că renunță la orice funcție oficială pe care o deține la FCSB

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că urmează să renunțe la funcția oficială pe care o deține la club, pentru a proteja echipa de o eventuală răzbunare a lui Răzvan Burleanu, vechiul și noul președinte al FRF.

“Nu mă mai implic, nu mai am niciun fel de tangență. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atât timp cât se întâmplă ce se întâmplă în fotbal, când e votat un om ca Burleanu, eu nu mai am de-a face. Am luat această hotărâre. Mâine apare comunicatul. Clubul va trimite la Federație și la Ligă hotărârea mea, ca să nu mai fiu considerat factor de decizie la Steaua. Asta am decis, după ce a ieșit Burleanu președinte. Dacă vreți este și un protest, dacă ne comandă fotbalul feminin și futsalul…Nu mai vreau să mă pronunț și să fac păcate. Un lucru este clar. E clar că a avut sprijin și de la dânșii (n.r. – SRI). Eu spun ce am citit. E clar că s-a folosit și de funcție”, a declarat latifundiarul din Pipera în cadrul emisiunii ”Sinteza Zilei” de la Antena 3.

“Uite că și la fotbal vă controlăm. Ca să ne demonstreze că ne controlează în toate domeniile de activitate, uite vă pun și șef la FRF (n.r. – serviciile). Mă retrag, de ce? Că ei pot spune așa, treci la Comisii, te depunctăm. Uite că nu poți, m-am retras. Eu nu mai sunt la Steaua, e familia mea. Nu mai finanțez, nu mai am nicio legătură. Este oficial. M-am retras, ca să pot spune ce vreau eu. Ei vor să pună pumnul în gură”, a declarat Gigi Becali, după alegerile pentru șefia FRF.