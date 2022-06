Simona Halep, campioană la Wimbledon în 2019, s-a calificat, în premieră, în semifinale la Birmingham, după primul său duel cu Boulter.

În primul set, cele două jucătoare au mers cap la cap până la 4-4, cu Halep suferind foarte mult la serviciu (33,3% primul serviciu şi tot atâta la punctele cu primul serviciu). Românca a reuşit break-ul şi a încheiat setul cu 6-4.

Halep a dominat setul secund, după ce primele două ghemuri au fost strânse, câştigând cu 6-1.

A solid win for Simo ✅



🇷🇴 @Simona_Halep is through to the semifinals with a win over Boulter!#RothesayClassic pic.twitter.com/uCqbW6dv45 — wta (@WTA) June 17, 2022

Simona Halep şi-a asigurat un cec de 11.000 de dolari şi 110 puncte WTA, iar în penultimul act o va înfrunta pe învingătoarea dintre brazilianca Beatriz Haddad Maia şi Camila Giorgi (Italia).

„A fost un meci foarte dificil. Nu m-am simțit foarte bine, dar am luptat până la final. Ea are un serviciu foarte puternic, așa că am avut probleme, dar sunt foarte fericită de victorie”, a spus Halep la finalul meciului.

Simona Halep va urmări sfertul de finală dintre Giorgi și Haddad Maia, cel care va decide adversara din semifinale: „Mă voi uita la meciul următor. Ambele sunt periculoase. Mă voi uita, apoi voi analiza”.

Here is Simona Halep’s on-court interview after her QF victory over Katie Boulter. pic.twitter.com/adlnBa9wz8 — Romanian Tennis (@WTARomania) June 17, 2022

În cealaltă semifinală, Sorana Cîrstea, a şasea favorită, o va înfrunta pe chinezoaica Shuai Zhang, cap de serie numărul opt.

