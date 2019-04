Henrik are în palmares 6 titluri de campion mondial, 12 titluri de campion european și 20 de titluri de campion în Suedia, țara unde s-a născut. De asemenea deține recordul pentru cel mai rapid meci de 15 bile executat în scaun rulant, un minut și 21 de secunde, dar și recordul pentru cele mai multe lovituri corecte consecutive, 97, executate din scaun rulant.

„Când câștig, primul lucru care îmi trece prin minte este mândria că am putut face față presiunii până la capăt. Când pierd, mă simt frustrat, dar am o imagine clară a motivului pentru care am pierdut și înțeleg unde îmi trebuie mai multă muncă. Biliardul îți oferă oportunități nesfârșite de a-ți depăși limitele. Prin asta nu mă refer doar la partea de tactică a jocului sau la tehnică, mă gândesc la înțelegerea și dezvoltarea personală! Aveți curajul de a fi proprii vostri eroi și fiți mândri de performanța voastră indiferent de rezultat”, spune Henrik.

„Mi-ar plăcea să vin pentru o perioadă mai îndelungată în România, pe viitor. Vreau să vizitez zonele rurale și, cum sunt și muzician, mi-ar plăcea să ascult muzică populară românească la un moment dat”

Henrik Larsson

Muzica a fost prima dragoste

Pe lângă palmaresul impresionant la billiard, Henrik cântă la chitară și la pian de la vârsta de 5 ani. „Am intrat în sala de biliard cu scopul de a trăi stilul de viață Rock’n’Roll. Și, culmea!, am ajuns să fac sport în loc să mă ocup de muzică. Trupa mea de la momentul respectiv a trebuit să se divizeze din mai multe motive, iar în cele din urmă am ajuns la o situație de a merge fie pe muzică, fie pe sport. Cum nu aveam o trupă, am decis să merg în sala de biliard și am rămas și acum acolo. Motto-ul după care mă ghidez? Caută dreptatea și las-o să-ți fie instrument pentru a te lupta cu frica! Să trăiești fără frică înseamnă să fii plin de iubire și atunci poți avea paradisul chiar aici, pe pământ”, declară suedezul.

