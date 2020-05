De Cristian Otopeanu,

Genk a anunțat finalizarea tranzacției pe site-ul oficial încă de ieri, 26 mai, dar articolul a fost șters la scurt timp.

„Mă simt fericit. Simt că am semnat cu echipa unde am fost dorit din prima zi, de când am ajuns acolo. E o onoare foarte mare să joc pentru un asemenea club, cu o asemenea istorie. Fanii sunt incredibili şi orice înseamnă Rangers în Glasgow este incredibil”, a spus Ianis Hagi pentru Telekom Sport.

Fiul lui Gheorghe Hagi a precizat că, în privinţa salariului, „orice club din lume nu stă atât de bine cum era acum 6 luni”.

„După perioada în care am jucat o lună şi un pic, deja ştiam în mare că sunt mulţumiţi de mine pe partea fotbalistică, partea tehnică. După aceea, cum este şi normal, partea financiară, unde cred că orice club din lume în momentul de faţă nu mai stă atât de bine financiar, aşa cum stătea acum şase luni”, a adăugat fotbalistul în vârstă de 21 de ani.

Ianis Hagi (21 de ani) a fost împrumutat de Rangers în această iarnă, de la formaţia belgiană Genk, iar scoțienii au avut posibilitatea să-l cumpere definitiv pentru 5 milioane de euro.

Totuși, cei de la Rangers au avut posibilitatea să renegocieze această sumă, astfel că au plătit doar 3 milioane de lire sterline (aproximativ 3,3 milioane de euro), scriu cei de la Express, conform Digi Sport.

Suma va fi plătită de Glasgow Rangers de-a lungul următoarelor trei sezoane.

Citeşte şi:

Comisia de la Veneţia: „Am primit cererea ca Tudorel Toader să nu mai fie membru din partea României”. Cum a reacţionat fostul ministru, pentru Libertatea

Acuzaţii din PSD în criza COVID de la Suceava: „Gheorghe Flutur, îngenuncheat de PNL”. Se invocă numele lui Orban şi Tătaru

S-au lăsat înțepați de un păianjen „Văduva neagră”, crezând că vor căpăta superputeri ca Spider Man. Cum s-a terminat totul

GSP.RO Bill Gates, reacție dură după ce a fost acuzat că știa de coronavirus : „Am făcut o ...

HOROSCOP Horoscop 27 mai 2020. Peștii au o relație bună cu cei din apropierea lor