Ianis Hagi a rămas cu urme de sânge pe picior, însă a scăpat fără o accidentare gravă, continuând jocul.

Arbitrul Bîrsan, care n-a acordat nici măcat lovitură liberă, a fost luat cu asalt după meci. 'Atac criminal', consideră Ion Crăciunescu.

De pe margine, tatăl său s-a îngrozit după intrarea crimilală, dar și după decizia arbitrului Marcel Bîrsan, care nu a dat nici măcar fault.

„Am întâlnit o echipă periculoasă. În prima repriză am jucat aşa cum am vrut, dar în a doua Sepsi a venit peste noi. Nu am mai fost proaspeţi. Până la urmă, suntem mulţumiţi, am scos un punct în condiţiile în care Sepsi a ratat penalty.

Eu nu pot să vorbesc. Doar aţi văzut ce s-a întâmplat. A fost norocos Ianis, putea să îi rupă piciorul. A fost o intrare grosolană, cu intenţie. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a dat nici fault. În condiţiile în care Viera mai avea un galben.

Mi se pare exagerat să vrei să îi rupi piciorul unui fotbalist şi să nu păţeşti nimic. Viera are o vârstă, nu poţi să te duci să îi rupi piciorul unui tânăr care vrea să facă fotbal. Din fericire pentru Ianis, nu i-a prins piciorul pe pământ, că stătea 6 luni – un an”, a spus Gică Hagi, la final.

Viitorul nu mai câștigă de 8 meciuri în campionat.

Și George Ogăraru, oficial al dobrogenilor, a luat atitudine, într-o postare pe Facebook.