Ilie Balaci a înregistrat cele mai mari succese ca antrenor în ţările arabe, cucerind numeroase trofee în Tunisia, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită sau Qatar.

Consiliul de Administrație al clubului saudit Al Hilal, condus de prințul Mohammed bin Faisal, a trimis o scrisoare de condoleanțe Federației Române de Fotbal.

#Alhilal condoles the Romanian Federation on #IlieBalaci death pic.twitter.com/LMatuNG2tC

'Minunea Blondă' și-a început meseria de antrenor la Pandurii Târgu Jiu, iar apoi le-a pregătit în ţară pe Drobeta-Turnu Severin şi Universitatea Craiova (de trei ori).

A mai antrenat formaţiile Club Africain Tunis, Olympique Casablanca, Al-Shabab FC (EAU), Al-Nasr (Arabia Saudită), Al-Hilal FC (Arabia Saudită), Al Ain FC (EAU), Al Sadd SC (Qatar), Al Ahli Club Dubai (EAU), Al-Arabi SC (Qatar), Kazma (Kuweit), Raja Casablanca (Maroc), Al-Nahda (Arabia Saudită), Al-Hilal FC Omdurman (Sudan), Suwaiq Club (Oman).

Ilie Balaci s-a stins duminică dimineață, în jurul orei 9.30, la doar 62 de ani. „Minunea Blondă” venise la Craiova pentru a asista la meciul CSU Craiova – FCSB, dar a murit în brațele mamei sale.

Ilie Balaci

The best coach ever

Good bey #Alhilal ??? pic.twitter.com/jWtgAaZaij

— Fahad Al Attiq (@fattiq) October 21, 2018