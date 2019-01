Imaginea zilei la Melbourne. Gestul care arată cât de strânsă a rămas legătura dintre Simona Halep și Darren Cahill | VIDEO

Simona a încheiat colaborarea cu Darren Cahill, care i-a fost antrenor timp de patru ani, dar cei doi au rămas în relații excelente. Cei doi au oferit imaginea zilei la Melbourne. Simona și Darren s-au intersectat în zona vestiarelor, au bătut palma și și-au văzut fiecare de drumul lui.

„Chiar dacă nu am un antrenor, am mai spus-o, Darren este lângă mine în aceste zile. Nu poate veni în loja mea sau la vestiar pentru că nu este antrenor oficial, dar mă ajută extrem de mult. Apreciez asta. Cu siguranță am nevoie de antrenor, chiar dacă am câștigat aceste meciuri. Nu poți să joci la acest nivel de unul singur. Mă voi gândi la un antrenor după acest meci, încerc să mă bucur de această poziție și încerc să dau totul la fiecare meci”, a declarat Simona Halep la o conferința de presă susținută la Melbourne.

LIVE TEXT | Simona Halep – Serena Williams, în optimile de la Australian Open 2019. Se joacă luni, de la ora 10:00.

