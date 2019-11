România – Suedia – 0-2 | Tricolorii au ratat calificarea directă la Euro 2020

De Dragoș Tănase, Vlad Chirea (foto),

Oaspeţii au deschis scorul prin Marcus Berg (min. 18), cu capul, din centrarea lui Emil Forsberg. Apoi, şi-au majorat avantajul prin Robin Quaison, în minutul 34, după o pasă în careu a lui Marcus Berg.

În cazul în care tricolorii învingeau Suedia la un gol sau la două diferență, România trebuia să nu piardă în ultima etapă, la Madrid, cu Spania, pentru a fi sigură de calificarea la Euro 2020.

România va juca luni, 18 noiembrie (ora 21:45), ultimul său meci din preliminariile EURO 2020, cu Spania, la Madrid, pe Stadionul ”Wanda Metropolitano’.

Cum mai poate ajunge la Euro 2020

Totuși, chiar dacă a ratat calificarea directă, România mai are o șansă să ajungă la turneul final în play-off-ul din Liga Națiunilor, meciuri ce vor avea loc în martie 2020.

Singura condiție pentru ca România să ajungă în play-off-ul Ligii Națiunilor era ca ieri, în Grupa A, Cehia să se califice în dauna lui Kosovo, lucru asigurat matematic după rezultatul de 2-1 înregistrat aseară.

Cehii au 4 puncte distanță de kosovari înaintea ultimei etape. Divizia B și Divizia D au completate tabloul play-off-ului.

În Divizia C vor fi sigur cele 3 care și-au câștigat grupa de Liga Națiunilor, Scoția, Norvegia și Serbia, iar procedura UEFA presupune tragere la sorți (vineri), din restul de 4 echipe, Bulgaria, Israel, Ungaria și România, pentru a fi desemnată echipa care va completa barajul de C.

Recomandări Rportaj video într-un loc miraculos! Reporterul Libertatea Andreea Archip a fost pe platourile înalte din Kenya, acolo unde un român antrenează atleții care domină sportul lumii

1. Dacă vom fi echipa care fi trasă la sorți să completeze barajul de Divizia C, atunci vom întâlni sigur Scoția în semifinale. De ce obligatoriu Scoția? Fiindcă a fost echipa cu cel mai bun punctaj din toată Divizia C și în semifinale va avea parte de cea mai slabă echipă. Meciul s-ar disputa în Scoția! În cealaltă semifinală din C se vor duela Norvegia și Serbia, la Oslo.

2. Dacă nu vom fi echipa care va fi trasă la sorți să completeze barajul de Divizia C, atunci vom merge să completăm tabloul play-off-ului în Divizia A. Și vom întâlni sigur Islanda, în semifinale, pentru că suntem cea mai slabă echipă de Liga Națiunilor din C. De asemenea, vom evolua în deplasare. În cealaltă semifinală ar putea fi oricare două formații dintre Bulgaria, Israel și Ungaria.

Astfel, România va fi nevoită să câştige două meciuri, în martie, în play-off-ul Ligii Naţiunilor (o semifinală şi o finală) pentru a merge la EURO 2020.

Meciul din această seară s-a desfășurat, pe Arena Națională, în Grupa F a preliminariilor EURO 2020.