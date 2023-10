A jucat baschet în Europa la nivel de Euroliga, Euro Cup sau EuroChallenge, în campionate precum Germania, Rusia, Turcia sau Italia, precum și în campionatul universitar nord-american NCAA.

Chiar dacă a avut performanțe notabile pentru un sportiv ce-a jucat la nivel de top, Virgil Stănescu e de părere că „Ghiță Mureșan este cel mai bun baschetbalist al tuturor timpurilor în România”.

Virgil spune că a făcut polo, tenis și atletism, iar la baschet a ajuns „târziu, la 17 ani”. Dar pentru că avea peste doi metri asta l-a ajutat rapid.

„M-a ajutat rolul de om înalt, nu trebuie să ai toată tehnica de la început, mai trișezi un pic, ai o scurtătură. E doar un mit că baschetul te înalță, el selecționează și îi păstrează pe cei înalți”, a spus Stănescu la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„În America am început baschetul în adevăratul sens al cuvântului”

Iar viața i s-a schimbat radical când a primit o bursă la Universitatea din Alabama de Sud, în perioada 1998-2001.

„Acolo am început baschetul în adevăratul sens al cuvântului. În România trebuia să aleg între sport și școală, ceea ce mi se pare cea mai mare greșeală pe care o face societatea noastră”, dezvăluie fostul baschetbalist.

„În America aveam bursă de studiu, masă, casă. Stăteam în campus. Fiind internaționali ne mai dădeau 500 de dolari pe semestru pentru haine și altele. În rest, trebuia să muncesc pentru bani și aveam voie să muncesc doar în campus”, mai spune acesta.

Apoi a jucat în Germania, Belgia, Turcia, dar a primit o ofertă din Rusia, pe care n-a refuzat-o:

„Când am primit de la agentul meu oferta din Sankt-Petersburg am zis că nu vreau, dar m-a atras orașul. Un oraș fantastic, printre cele mai frumoase pe care le-am vizitat. Și în care am trăit. Se purtau fantastic cu noi și mă refer și la condițiile de trai. Apartamentele, zborurile pentru familii la business”.

Virgil Stănescu (dreapta) într-un meci cu Pitești, pe final de carieră | FOTO: virgilstanescu.ro

„E un sistem politizat. N-am făcut click”

Tricoul în cui la agățat la Steaua, echipă pe care a condus-o și în calitate de președinte. În aceea perioadă era și vicepreședintele Federației Române de Baschet, dar a renunțat la funcție.

„N-am făcut click cu sistemul în sine. Mai ales că e un sistem politizat, să spun așa. Nu prea e pe placul meu”, dezvăluie. Apoi spune că a vrut să se întoarcă în Federație ca președinte, dar „am pierdut în fața doamnei Tocală. Nu facem click, avem viziuni diferite, prefer să stau deoparte”.

Cum a arătat cariere de profesionist a lui Virgil Stănescu