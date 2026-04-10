Ceremonia de înmormântare a lui Mircea Lucescu s-a desfășurat cu onoruri militare. Sicriul, acoperit cu tricolorul României, a fost întâmpinat de fanfara Jandarmeriei, iar Garda de onoare a executat trei salve de artilerie.

Distins cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler în 2009, Lucescu a fost apreciat deopotrivă pentru cariera sa remarcabilă și performanțele ca antrenor.

Pe cavoul său a fost gravat un mesaj din poezia „Umbra lui Mircea. La Cozia” de Grigore Alexandrescu: „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați”.

La momentul coborârii sicriului, cei prezenți l-au aplaudat pentru ultima oară, într-un gest de profund respect.

Fostul selecționer Ioan Andone, prieten apropiat al lui Lucescu, a scris pe Facebook: „O zi ce ne-a îngenuncheat pe toți. O despărțire doar fizică de Mircea Lucescu, pentru că tuturor ne-a schimbat viața în bine la un moment dat. Ne-a oferit atâta căldură și va fi parte mereu din spiritul și poveștile noastre. Mie îmi sfâșie vocea și sufletul plecarea ta…”.

Ceremonia de la Bellu a avut loc într-un cadru restrâns, la dorința familiei, fiind prezenți doar apropiații. Figura lui Mircea Lucescu va rămâne vie în memoria celor care l-au cunoscut și i-au apreciat munca.

