Mesajul lui Gică Hagi, la priveghiul lui Mircea Lucescu: „M-a crescut, m-a educat, un profesor adevărat”

Gică Hagi a adus o coroană funerară pe care era scris mesajul: „O să fii mereu în sufletele noastre”

Mircea Lucescu, fostul selecționer al României, s-a stins din viață în seara zilei de 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde era internat din 29 martie. Cei care l-au iubit și apreciat se pregătesc acum să îl conducă pe ultimul drum.

Gică Hagi, unul dintre jucătorii promovați de „Il Luce” când a devenit antrenor, a plâns marți seară, la telefon, când a vorbit despre moartea fostului selecționer. Miercuri, după slujba de priveghi de la Arena Națională, Hagi și-a găsit puterea să aibă un alt fel de discurs.

Acesta a adus o coroană din flori naturale pe care este inscripționat mesajul: „O să fii mereu în sufletele noastre”.

„O zi tristă… Un profesor care ne-a învățat pe toți ce trebuie să facem. Când vorbim de nea’ Mircea, vorbim despre un om care întotdeauna ne-a învățat să fim deschiși, să fim mai buni, să fim curajoși – așa cum a fost și el. A avut curaj. Pasiunea de a iubi ceva cu adevărat, așa cum Mircea a iubit meseria asta până în ultimul moment. Este un exemplu pentru noi, mai ales pentru mine. A avut încredere în mine și îi mulțumesc pe această cale”, a precizat Gică Hagi.

Cel mai bun sfat pe care l-a primit Hagi de la Mircea Lucescu

Întrebat care este cel mai bun sfat pe care l-a primit de la Mircea Lucescu, acesta a răspuns: „Să iubim ceea ce știm să facem mai bine. Să ne dedicăm meseriei. Numai așa poți ajunge sus! Și, bineînțeles, curajul! Eu cred că el asta a avut de când l-am cunoscut: curaj de a face lucrurile, curaj de a învăța și de a progresa”.

Inspirat de Mircea Lucescu, Hagi a mai declarat că momentele de tristețe trebuie depășite rapid pentru a găsi resursele necesare unui nou început.

„Tristețea trebuie să dureze puțin. Trebuie să o iei de la capăt și să devii câștigător, așa cum a fost el ca fotbalist și antrenor. Cred eu, cel mai mare din toate timpurile. Să ajungi al treilea în lume… Numărul ăsta spune ceva extraordinar. E greu să te gândești că poți ajunge acolo”, a mai adăugat el.

„M-a crescut, m-a educat. A fost un profesor adevărat”

Gică Hagi a mai mărturisit că pentru el, „nea Mircea” și Iosif Bukossy au fost „fundamentali”.

„M-a crescut, m-a educat, tot ce am făcut în viață am făcut datorită celor doi antrenori, profesori, pe care i-am avut, nea Ioji (Iosif Bukossy n.r.) la 12 ani, nici el nu mai trăiește, și nea Mircea, care m-a luat la 17 ani pentru că a avut curajul să mă promoveze de la juniori direct la echipa mare, fără să trec pe la U21. (…) El mi-a influențat toată traiectoria mea fotbalistică”, a spus Hagi.

„A fost un profesor adevărat. Am vorbit cu el acum două zile, când era bine la spital și îl așteptam să iasă. Și după aceea… s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a conchis Gică Hagi.

Joi are loc un pelerinaj public, iar vineri se va desfășura slujba de înmormântare

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi limitată la familie și invitați apropiați.

Rămășițele pământești vor fi conduse pe ultimul drum la Cimitirul Bellu. Slujba va începe la ora 12:20, iar la ora 13:10 va avea loc înhumarea cu onoruri militare. Pentru a respecta intimitatea momentului, familia a decis ca accesul publicului în cimitir să fie restricționat.

Mesajul lui Gică Hagi, la priveghiul lui Mircea Lucescu: „M-a crescut, m-a educat, un profesor adevărat”
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Viva.ro
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Bogdan Ivan a anunțat, de față cu Ilie Bolojan, că își va da demisia de la Ministerul Energiei dacă PSD iese de la guvernare
Știri România 21:08
Bogdan Ivan a anunțat, de față cu Ilie Bolojan, că își va da demisia de la Ministerul Energiei dacă PSD iese de la guvernare
Ce a spus Ilie Bolojan despre decizia CNA de retragere a licenței Realitatea Plus
Știri România 20:27
Ce a spus Ilie Bolojan despre decizia CNA de retragere a licenței Realitatea Plus
Tradiția căsătoriilor forțate va fi interzisă în România și pedepsită cu închisoarea. Florin Manole: „Mamele minore trebuie să devină o istorie tristă”
Exclusiv
Politică 21:42
Tradiția căsătoriilor forțate va fi interzisă în România și pedepsită cu închisoarea. Florin Manole: „Mamele minore trebuie să devină o istorie tristă”
Nicușor Dan nu a respins varianta să desemneze alt premier de la PNL dacă PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan
Politică 20:34
Nicușor Dan nu a respins varianta să desemneze alt premier de la PNL dacă PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan
