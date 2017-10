Ion Moldovan, antrenorul care a făcut minuni la Concordia Chiajna, nu se bagă pe WhatsApp și pe Facebook. ”Nu intru în această capcană”!

De unde se credea că antrenorii cu palma grea și cu vârsta înaintată au dispărut din circuit, Ion Moldovan (63 de ani) readuce în forță moda lui ”domn profesor” în Liga 1, ca soluție de avarie după plecarea lui Vasile Miriuță la Dinamo. Tehnicianul școlit la școala ”Internelor” a făcut din Concordia Chiajnao revelație. Peste cele 5 puncte lăsate de fostul antrenor, ”Comisarul” a reușit să adauge alte 12 puncte, fără să piardă vreunul. Ultima oară în Liga 1, o serie de patru succese la rând a fost izbutită de Laurențiu Reghecampf, în 2015, la Steaua (actuala FCSB). Moldovan a antrenat în două perioada naționala de tineret (1992-1993 și 2000-2002), dar n-a fost socotit suficient de bun să facă pasul la prima reprezentativă.

Libertatea: Cum ați reușit 4 victorii?

Ion Moldovan: E simplu! Le-am redat băieților încrederea în capacitatea lor de a-și demonstra capacitățile. Le-am maximizat, de fapt, printr-un joc mai elaborat, nu doar să aruncăm mingea în treimea adversă, ci să ajungem în treimea adversă cu cât mai mulți jucători. Ei s-au pliat la ce le-am cerut. Modul de colaborare, feedback-ul venit de la jucători au fost bune. I-am făcut să se simtă importanți.

”Fac analize video din 1986”!

Asta cu feedback-ul este o expresie corporatistă și îi era familiară lui Christoph Daum. Că veni vorba, ca antrenor român, cum v-ați simțit când un străin a ajuns la cârma naționalei?

Am apreciat, la un curs de prezentare desfășurat la ”Casa Fotbalului”, că s-a adresat pe înțelesul tuturor celor din aulă. Mi-a plăcut cum și-a prezentat filosofia. Cred că nu a reușit, pentru că nu a cunoscut profilul jucătorului român. Lucru pe care Contra îl cunoaște.

A fost grea revenirea în circuit? V-ați lăsat greu să reveniți în prim-plan sau preferați să rămâne și pe mai departe în umbră?

Echipa fiind în criză, am convenit să nu mai aducem un alt antrenor. Am format un staff din Emil Ursu, antrenor secund, analist video Mario Marinică și preparatorul fizic Ionel Colonel. În februarie 2017, am venit la club ca director tehnic. Îl am alături pe Costel Orac, care este directorul Academiei.



Caparco a spus, după victoria de la Timișoara, că studiul video a ajutat mult echipa.

Nu cred. Nu este o chestie ieșită din comun. Eu fac analize video din 1986, de când eram la Olimpia Râmnicu-Sărat. Nu m-am ocupat de echipa mare până să plece Vasile Miriuță la Dinamo. Se dorea o singură comandă la echipă. În schimb, cu Dan Alexa, cu care am colaborat excelent, participam la studiul video. Analizam împreună aspectele jocului.

Cum vi se adresează jucătorii?

Unii îmi spun ”Mister”, alții – ”domn profesor”. Spre exemplu, Caparco îmi zice ”Mister”, iar ”Pufi” Bălgrădean – pentru care am eu am insistat să fie adus la Chiajna – îmi spune ”domn profesor”.

L-a ”infiltrat” pe Marinică pe WhatsApp!

Sunteți ancorat la mediul on-line? Aveți Facebook, Twitter, le dați Like-uri băieților precum procedează alți tehnicieni în vârstă, Marin Barbu și Viorel Hizo?

Am solicitări să-mi fac cont de Facebook, dar nu intru în această capacană! Cu Dan Alexa se realizase un grup de comunicare pe WhatsApp. Acum, s-a făcut un altul, în care am zis să fie integrați și ei, cei din staff. I-am zis lui Mario Marinică să intre și el acolo!

Așadar, lucrați cu ”informatori”…

Eu nu vreau să mă bag, nu vreau să mă influențeze ce se vorbește acolo. În trecut, s-a întârziat cu o săptămână plata salariului, iar unii dintre jucători au fost implusivi, au avut reacții dure. Dacă aș fi fost acolo, aș fi fost tentat să le răspund, ca prim impuls. Așa, dacă știu de la alții ce se discută acolo e altceva decât dacă aș fi văzut cu ochii mei!

Ați fost selecționer la naționala de tineret, v-ați văzut conducând prima reprezentativă?

A fost la un moment dat, prin 2000-2002, când îmi rupsesem piciorul, apăruse o poză într-un ziar cu mine aflat între Hagi și Iordănescu. Adică potențialul antrenor și fostul selecționer al României. Eu eram între ei. A preluat Hagi echipa națională și a mers la barajul cu Slovenia. Poza aia a avut un substrat!



I s-a terminat interimatul

Concordia Chiajna va fi ultima formație pe care o veți pregăti sau țintiți mai sus? Vă mai încântă o ieșire afară? Până la ce vârstă vreți să antrenați?

Am vorbit cu conducerea de la Chiajna să antrenez pentru o anumită perioadă. Interimatul meu se termină săptămâna asta, după meciul cu Timișoara. Sau se va termina la meciul următor, că nici nu știu cu exactitate! După o anumită perioadă, mă voi retrage din nou. Nu pot să spun dacă voi pleca la iarnă sau la vară.

Ionuț Popa spunea că la Chiajna sunt bani mulți, iar echipa are prime la fiecare meci.

Nu este adevărat. Dacă știe el ceva, înseamnă că are informații mai bune decât mine.

Știu că vă place tenisul de câmp, iar fiul dumneavoastră, Ionuț, a practicat acest sport. Vă uitați la meciurile Simonei Halep, cum îi apreciați ascensiunea?

Absolut! Ar fi nepoliticos din partea mea, cu doi copii care au jucat tenis, să nu fiu la curent! Nu am timp să mă uit mereu, dar soția privește și îmi spune ce rezultate au făcut cele mai importante jucătoare, în frunte cu Halep. Simona este din Constanța, ca și mine, iar asta e un motiv în plus. Mi se pare o performanță deosebită faptul că este pe primul loc în lume. E un loc merituos.