Ion Țiriac este milițian: ”Am mâncat o pâine de la Ministerul de Interne 20 de ani”.

Ion Țiriac nu uită de unde a plecat. Omul de afaceri se consideră în continuare ”milițian”, pentru că a activat ca sportiv timp de 20 de ani în structurile Ministerului de Interne.

“Eu sunt miliţian. Nu mă ascund de nimeni. Am mâncat pâine de la Ministerul de Interne 20 de ani. Nu uit. Nici de la Braşov, de la Steagu Roşu nu uit. Eu am fost dinamovist. Eu am rămas şi locotenent-colonel sau care mi-a fost gradul…”, a mărturisit Ion Țiriac la Telekom Sport.

Ion Țiriac : ”Ilie Năstase a fost dincolo”

Fostul mare tenismen a continuat: ”Ilie Năstase a fost dincolo. Dar singura chestie care mă deranjează este când se îmbracă Năstase şi are două stele de general. Trebuie să-l salut şi să-i spun: Domnule general, să trăiţi!”, a spus Ion Ţiriac la Telekom Sport.

