Ultimul duel naval clasic al SUA a avut loc în 1988 împotriva forțelor iraniene din Golf

Ultima dată când un vas al Marinei SUA a folosit un tun de punte împotriva unei alte nave a fost pe 18 aprilie 1988, în timpul Operațiunii „Praying Mantis” din Golful Persic. Conform declarațiilor unui oficial al Marinei SUA pentru TWZ, „este ultima instanță dovedită în care o navă a marinei a deschis focul cu tunurile sale asupra unui alt vas”. În acel episod, crucișătorul USS Wainwright, distrugătorul USS Bagley și fregata USS Simpson au atacat nava iraniană IRIS Joshan, un vas de atac rapid din clasa Karman.

Operațiunea Praying Mantis a fost cea mai mare bătălie navală a SUA după al Doilea Război Mondial

În timpul „Praying Mantis”, americanii au ripostat împotriva atacurilor iraniene asupra navelor comerciale. IRIS Joshan a fost identificată la ora 10.48 și a ignorat avertismentele transmise de USS Wainwright, lansând un proiectil Harpoon care a ratat ținta. Forțele americane au răspuns cu rachete SM-1 și Harpoon, distrugând grav nava iraniană înainte de a o scufunda cu focuri de tun. În total, SUA au distrus două platforme de supraveghere iraniene, au scufundat două nave și au avariat grav o a treia. „A fost cea mai mare acțiune de suprafață a Marinei SUA de la Al Doilea Război Mondial”, notează istoria oficială a Marinei.

Situația din Golful Persic rămâne una tensionată în ciuda faptului că marina Iranului a fost distrusă

Deși atacul recent al navei Spruance asupra Touska a implicat același tip de armament, contextul este diferit. Touska, o navă cargo civilă neînarmată, a fost avariată în sala motoarelor, dar nu s-a scufundat și a fost capturată ulterior.

Armata americană a publicat ulterior imagini video cu momentul în care pușcașii marini iau cu asalt și confiscă nava, după un incident în care s-au tras focuri de avertisment asupra ambarcațiunii care încerca să forțeze blocada.

Spre deosebire de 1988, marina iraniană este acum mult slăbită, majoritatea navelor mari fiind distruse în timpul operațiunii recente „Epic Fury”.

Operațiunea „Praying Mantis” din 1988 a avut un efect semnificativ asupra strategiei iraniene. „Răniți de înfrângeri, Iranul și-a redus atacurile asupra navelor comerciale după răspunsurile SUA”, a subliniat Modern Warfare Institute de la West Point. Rămâne de văzut dacă recenta intervenție asupra Touska va genera consecințe similare în tensiunile din regiune.