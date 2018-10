Vlădoiu, acum angajat la FRF, a repetat, de fapt, episodul eliminării din meciul cu Elveția, 1-4, când olteanul ar fi cerut ca el să plece acasă, precum și faptul că FRF i-a luat suma de 35.000 de dolari din cont.

'Ieșind din grupe, fiecare jucător trebuia să primească 32-35.000 de de dolari, pentru prezența în cantonament. Am ajuns acasă și mă așteptam la o amendă de 5-10.000 de dolari. M-am dus la bancă și am văzut că nu am niciun ban în cont”, a declarat, azi, Vlădoiu, într-un interviu la GSP LIVE.

Episodul aruncat în spațiul public de 'Charlie' nu este nou. În 2014, pe când Popescu era încarcerat în 'Dosarul Transferurilor', a afirmat cam aceleași lucruri, într-un înterviu pentru 'Libertatea'. A diferit suma invocată. 'N-am încasat niciun ban. Un titular a câștigat și 30.000 de dolari, adică 6 apartament în Ghencea pe vremea aia, dar eu n-am primit nimic!', zicea Vlădoiu, acum patru ani.

Apărat de Hagi și de Stelea

Iată descrierea momentului, așa cum își aducea aminte Vlădoiu în 2014:

'Gică Popescu a luat decizia! El m-a dat afară din lot! N-am spus-o decât prietenilor, dar o fac publică acum! Așa a fost! Nu vreau să se înțeleagă altceva, având în vedere momentul greu prin care trece Popescu, dar așa a fost. Acesta a fost adevărul. Ce s-a întâmplat?

Aveam 3 rânduri de echipament, deci câte 3 tricouri. Voiam să le iau pe toate acasă, după Mondial. Era chestiune de orgoliu, erau primele tricouri inscripționate cu numele jucătorilor pe spate, era ceva inedit. După meciul cu SUA, care a urmat celui cu Elveția, nea Țiți intră în vestiar și strigă la masorul Parcea să-i dea un tricou de-al unui jucători, ca să poate să-l dea la schimb cu unul de-al americanilor, pentru fiul său. Parcea îl scoate din geantă tocmai pe al meu, deși mă asigurase că ale mele sunt bine mersi la hotel.

Eu îl întreb: «De ce îmi dați tricoul meu»? La care Țiți începe să țipe, că eu oricum nu mai fac parte din lot, că nu mai am niciun drept, că am fost eliminat. M-am enervat și eu, l-am înjurat, iar după două zile, ședință. Nea Puiu l-a întrebat pe Stelea, cu care eram coleg la Rapid «Jean a greșit, dar nu trebuie să plece», spune Stelea. Apoi, a luat cuvântul Hagi: «Să rămână cu noi!»'.

'Mi-am spus doar o părere'

Contactat azi de 'Libertatea', Gică Popescu a comentat noua ofensivă a lui Ion Vlădoiu:

'Iordănescu i-a pus pe toți jucătorii să-și spună părerea despre situația lui Vlădoiu. Într-adevăr, eu am zis: «Să plece»! Am fost singurul care a spus asta și recunosc. Așa am considerat au atunci. Dar, nu decideam eu. Aveam atâta greutate la națională? Tot timpul, decizia a fost a antrenorului, nu a mea. Eu mi-am spus doar o părere. Așa, de ce n-a ascultat selecționerul de părerea lui Hagi, care a cerut ca Vlădoiu să rămână?'.

Ion Vlădoiu mai susține că nici Viorel Moldovan nu-l înghițea pe Gică Popescu, pe când îmbrăcau tricoul naționalei. Cum comentează fostul căpitan al tricolorilor? 'Nu am avut niciun conflict la echipa națională, nici cu Vlădoiu, nici cu Moldovan. Am avut relații normale. Pe de altă parte, nu poți fi iubit de toată lumea'.

