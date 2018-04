Ionuț Cioinac a făcut scandal, după ce a fost eliminat în FCSB – Iași 1-0. Acuzat de blat în perioada Dinamo.

Ionuț Cioinac (27 de ani), eliminat în minutul 71 al partidei pierdute de Iași cu FCSB, scor 0-1, consideră că adversara de astăzi nu merită prima poziție a clasamentului Ligii 1.

“Nu știu ce a văzut domnul arbitru acolo. L-am întrebat doar cum poate da un asemenea fault. Nu vreau să comentez mai mult. Sunt lucruri nedrepte care ni se întâmplă. Nu avem ce face. Dacă Steaua București se chinuie cu Poli Iași și are nevoie de un astfel de arbitraj, atunci nu mai avem ce zice.

Domnul antrenor a transmis un mesaj, nu s-a gândit nicio clipă să scoată echipa de pe teren. Meritam să câștigăm azi. Am fost mai buni decât Steaua. Părerea mea e că nu merită să fie pe locul 1. Nu merită să fie acolo sus. Noi și Craiova jucăm cel mai frumos fotbal.

Domnul MM Stoica a venit pe tunel la mine, mi-a spus că arbitrul trebuia să mă elimine din prima repriză, dar că acest lucru se va întâmpla în repriza secundă. Puteți să-i luați interviu dânsului și să-l întrebați! Sus e un Dumnezeu și vede tot!”, a declarat Cioinac, la TV Digi Sport.

“Și Teixeira a aplaudat ironic. Dar pe mine mă cheamă Cioinac, iar pe el Teixeira. Suficient cât să fiu eliminat doar eu”

Ionuț Cioinac “Sunt foarte obosit și dezamăgit. Mi s-a părut un arbitraj foarte slab. Nu vreau să comentez mai mult”

Andrei Cristea

Pe când juca la Dinamo, în februarie 2014, Cioinac a fost acuzat de blat la pariuri.

Ce a spus Nicolae Dică

“Nu mă așteptam să avem o partidă atât de grea, dar nu am reușit să marcăm și ne-am făcut jocul greu. Știam că cei de la Iași sunt foarte buni pe contraatac. Din păcate, au fost momente din joc în care nu am putut să-i oprim. Am avut 3-4 ocazii mari de a marca, dar din păcate nu am fructificat. Probabil nu se supăra nimeni dacă era 3-0 în minutul 30.

Cel mai important e că am câștigat acest meci. M-a deranjat mult că nu am reușit să marcăm cel de-al doilea gol după ce au rămas cu un om în minus. Trebuie să jucăm mult mai bine dacă vrem să cucerim campionatul

E o presiune mare, ne dorim să câștigăm campionatul. Cei de la Iași au jucat relaxat și asta se vede, plus că au avut o primă mare”, a mărturisit Dică, la TV Telekom Sport.