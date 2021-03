Vezi AICI toată emisiunea

După 8 ani petrecuți la cârma formației din Ștefan cel Mare, Ionuț Negoiță a făcut un pas în spate. „Am renunțat la Dinamo pentru că n-am mai avut bani pentru el. Am întors Dinamo de la groapă și am ținut echipa asta opt ani!”, și-a justificat ieșirea din scenă omul de afaceri.

Din 2013 și până în 2020, Negoiță a asigurat principala sursă de finanțare a clubului. Iar la mijlocul lunii august a anului trecut, a ieșit cu totul din fotbal. „Am avut discuții cu tot felul de naționalități. Indieni, pakistanezi, italieni, spanioli. Chiar și vreo doi români care se băgau în seamă”, recunoaște.

„Nu mai am încredere în spanioli”

L-a ales pe spaniolul Pablo Cotacero. „Prin comparație cu alții, spaniolii au fost mai serioși. Și au început bine, dar au continuat prost. Au adus 550.000 de euro fără să vină în țară, mai pe nevăzute. Toată povestea, toată ecuația suna promițător. Își doreau să facă o echipă foarte bună. Am crezut că spaniolii au un fond de investiții în spate. S-au tot străduit să atragă fonduri. Nu mai am încredere în ei”, a dezvăluit omul de afaceri.

Fotbalul nu este singurul domeniu în care am activat și din care să fi pierdut. E o vorbă: cine nu știe să piardă nu știe nici să câștige. Știu să și pierd, am pierdut mulți bani la viața mea, important e că am câștigat și mai mulți și când am tras linie mulțumesc lui Dumnezeu. Ionuț Negoiță, fost patron Dinamo:

În prezent implicat în proiecte imobiliare și afaceri hoteliere, Ionuț Negoiță recunoaște că picătura care a umplut paharul și l-a făcut să iasă cât mai repede din fenomen a fost când ultrașii dinamoviști i-au incendiat peluza din fața hotelului din Vitan.

„Au venit și au dat foc hotelului, au aruncat cu materiale pirotehnice. Erau 15-20, dar erau influențați. De la explozii s-au crăpat și geamurile. Acel eveniment a pus capac. M-a făcut să fiu mult mai hotărât decât eram până atunci să plec. Să tranșez mult mai repede acest subiect”, spune acesta.

„Răbdarea mea are o limită!”

Negoiță recunoaște că nu e înscris în programul suporterilor, DDB, pe care-i somează să părăsească spațiile din hotelul său.

„Nu sunt încă înscris. Mi-au lăsat multe lucruri pe care eu le gestionez… Eu am cheltuială lunară cu Dinamo. Ei acum au birourile clubului și magazinul de prezentare la mine. Ei nu plătesc nimic, absolut nimic!

Sunt peste 400 de metri pătrați, deci sunt vreo 4.000-5.000 de euro pe lună, plus TVA, plus utilitățile. Sper să găsească o soluție. Nu pot să suport la nesfârșit toate cele… Nu iau decizii radicale, dar și răbdarea mea are o limită!”, a mai declarat omul de afaceri.

