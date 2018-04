Irina Begu, folosită în detrimentul Soranei Cîrstea: ”Tactic, a înțeles acest lucru”. Simona Halep face legea la lot.

”A fost un meci greu, din punct de vedere emoțional. Am început mai greu, însă, pe parcurs, am început să simt mai bine mingea, am început să variez și să pun în practcă ceea ce am stabilit împreună cu echipa.

Vă mulțumesc, voi faceți aceste momente speciale. Este atât de frumos să joci în fața unui public atât de numeros. Vă mulțumesc din toată inima”, a spus, la declarația oferită pe teren, Irina Begu.

Irina Begu a fost folosită în locul Soranei Cîrstea. Căpitanul nejucător Florin Segărceanu a ales-o pe Irina ca jucătoarea numărul 2. Se spune că Irina Begu este preferata Simonei Halep, după cum a dezvăluit, recent, ”Libertatea”. Cele două se pregătesc împreună, la Stejarii Country Club.

”Nu m-am gândit că ea (n.r. – Sorana) este cu patru locuri înaintea mea. Tactic, Sorana a înțeles acest lucru”, a mai zis, la microfonul Digi, jucătoarea din București. Este a treia victorie pe care Irina o reușește la Cluj.

”Mulțumesc Simonei pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Cred că nu realizăm cât de important este să avem numărul 1 în tenis. Ambasadoarea numărul 1 a României este Simona Halep. Ar trebui să-i punem lauri de aur. La noi, nu este apreciată cum trebuie. Merită mai multă apreciere. Jucam tenis de câmp în tinerețe, acum joc tenis cu piciorul”, a spus Ionuț Lupescu, tot la Digi.