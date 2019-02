Istoricul cazului lui Marian Cozma. Ce s-a întâmplat cu criminalii

Singurii care sunt încă în pușcărie sunt Raffael Sandor și Győző Németh.

Nemeth s-a oferit, din pușcărie, să-i doneze un rinichi lui Ivan Pesici, portarul pe care l-a rănit în seara tragică a morții lui Marian Cozma. De după gratiile de la Sopronkőhid, a scris o carte, din care borsonline a spicuit pasaje – iar în carte vorbește despre cazul Cozma! Nemeth a recunoscut că de la el a plecat disputa cu Marian Cozma: niște priviri rele pe ringul de dans din clubul Patriota, colegii au sărit să-l apere, Raffael Sandor a luat o sticlă în cap.

'Am văzut pe cineva întins pe podea, dar nu știam că e mort. A fost un mare haos. A doua zi, am auzit în radio că Marian Cozma a murit! Am înțeles, știam că nu aveam nimic de-a face cu moartea lui Cozma, dar eram acolo. Oricum, hotărârea finală arată că nu am participat sub nici o formă de ucidere a lui Marian Cozma’. Dacă m-aș fi gândit cu capul unui om normal atunci, probabil aș fi mers la el, să-l întreb ce s-a întâmplat. Dar nu trăiam pe această lume. În Ungaria nu există încă un alt deținut care să fi fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru o tentativă de omor. N-am vrut să-l omor pe Marian Cozma' – Gyozo Nemeth

Eliberat în secret din penitenciarul de la Szombathely pentru bună purtare, Ivan Sztojka tocmai s-a însurat.

Pal Gabor, unul dintre ucigașii lui Marian Cozma, ieșise deja din pușcărie. El fusese condamnat în 2012 la 5 ani de închisoare, dar a fost eliberat mai devreme, pentru bună purtare! Când a părăsit penitenciarul Palhalma, pe 4 martie 2016, a fost așteptat de prieteni cu șampanie!

Alți complici, Csaba Bihari (4 ani de închisoare), Gergely Péterné (3 ani de închisoare) și Antalik László (2 ani și 8 luni închisoare), sunt și ei liberi.

'Am impresia că statul maghiar încurajează acești ucigași să mai facă o crimă! Altfel nu-mi explic! Doi dintre cei care au băgat cuțitul în Marian sunt încă în pușcărie, dar se coace și eliberarea lor. Mi-e teamă de faptul că îi va elibera și p-ăilalți! Cu toate problemele mele, că am făcut patru infarcte, cu toate că nu am bani, doar pensia de invalidate de 800 de lei și ce am mai apucat să strâng, din puținul ăsta, fac eforturi să reușesc să mă duc în Ungaria, peste ei! Criminali, stat maghiar, justiție… Peste toți, ce-o fi! Eu n-am ce să pun pe masă, ei au case, mașini, fac petreceri. Au bani și cumpără tot! Ca-n România! Că tot după România au schimbat legea în mod favorabil pentru nenorociți! A fost cazul acela al baschetbalistului ucis, vinovații au luat doar vreo 5 ani de pușcărie, a doua zi, și maghiarii, gata, au dat toleranță față de criminalii care mi-au ucis copilul’, spune Petre Cozma, tatăl lui Marian.

'Criminalii care nu sunt liberi își văd familiile, femeile, eu văd doar mormântul rece al lui Marian. Ei sunt în viață, Marian nu mai e! Dreptatea era scaunul electric sau un glonț în cap!.’ Nici de la Veszprem nu mă mai ajută nimeni, că nu mai e aproape nimeni din cei care erau acolo pe vremea lui Marian. Doar stomatologul și Laszlo Nagy, marea vedetă a echipei, că s-a întors acasă, a mai răspuns la telefon' – Petre Cozma

Istoricul cazului uciderii lui Marian Cozma

8 februarie 2009 – un grup de rromi maghiari îl înjunghie pe Marian Cozma în localul Patriota, unde handbalistul petrecea după o victorie pe teren. În Cupa Ungariei.

9 februarie 2009 – apar primele informaţii legate de criminali. Raffael Sandor e considerat primul suspect de uciderea sportivului. Poliţia maghiară începe arestările – e prins şi Nemeth Gyozo.

10 februarie 2009 – trupul lui Marian Cozma e transportat în ţară. Mii de persoane vin să depună un omagiu la trecrea cortegiului funerar prin localităţile din Ungaria şi România.

11 februarie 2009 – ancheta demonstrează că Marian a fost înjunghiat de mai multe ori: în rinichi, în inimă şi în plămâni. În miez de noapte, trupul handbalistului e adus la casa părintească, din cartierul bucureştean Tei, unde e jelit de rude, colegi, vecini, prieteni.

13 februarie 2009 – un alt inculpat, Sztojka Ivan, se predă poliţiei maghiare, susţinând că este nevinovat.

15 februarie 2009 – 6.000 de spectatori asistă la primul meci al lui Veszprem fără Marian Cozma. Handbaliştii maghiari câştigă în Liga Campionilor cu Ademar Leon, 28-26, şi îl plâng pe Marian Cozma.

21 februarie 2009 – după ce îi arestează şi pe Gabor P. şi pe Csaba B., poliţia maghiară emite mandate de arestare pe numele celor cinci suspecţi în cazul morţii lui Cozma.

5 martie 2009 – autorităţile permit patronilor clubului Patriota să redeschidă localul.

17 martie 2009 – în puzzle-ul crimei apare un nou personaj, Helga Toth, despre care se spune că l-ar fi provocat pe Marian în noaptea crimei.

8 septembrie 2009 – în ziua în care Marian Cozma ar fi împlinit 27 de ani, e înfiinţată asociaţia ce-i poartă numele şi care are menirea de a-i ajuta pe copiii ce doresc să devină handbalişti.

3 februarie 2010 – anchetatorii anunţă că îi vor aduce pe acuzaţi în instanţă, pentru a fi judecaţi, în cea de-a doua jumătate a lunii martie.

4 februarie 2010 – poliția maghiarå prezintă concluzia anchetei: Sandor Rafael l-a înjunghiat pe Marian Cozma, mai întâi în rinichi, în interiorul localului și apoi afară, în inimă, ultima lovitură provocând moartea handbalistului. • 2012: • Sándor Raffael și Győző Németh primesc o sentință definitivă de 18 ani, Iván Sztojka va face 8 ani de pușcărie.

