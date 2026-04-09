Conform comunicatului din partea FIFA, alături de Istvan Kovacs vor merge la turneul final din Statele Unite ale Americii și asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Cu o experiență vastă la nivelul competițiilor europene, unde a arbitrat finale în Liga Campionilor, Europa League și Conference League, Istvan Kovacs apare pe lista publicată de FIFA în care se regăsesc „fluierașii” pentru Campionatul Mondial din 2026, scrie GSP.

Această decizie vine la doar o zi după ce Kovacs a fost „la centru” în meciul pierdut de Barcelona cu Atletico Madrid, scor 0-2, în „sferturile” Ligii Campionilor.

Kovacs i-a acordat în finalul primei reprize cartonașul galben lui Pau Cubarsi pentru un fault făcut în postura de ultim apărător, dar și-a schimbat decizia după ce a fost chemat la monitorul VAR. Arbitrul l-a eliminat direct, ulterior, pe fundașul Barcelonei. 

Istvan Kovacs a fost prezent și la Campionatul Mondial din Qatar, în 2022. Totuși, nu a fost delegat niciodată la „centru”, fiind folosit doar ca arbitru de rezervă.

Acesta a acumulat între timp mai multă experiență în competițiile importante, el având în CV o finală a Ligii Campionilor, o finală Europa League și o finală Conference League.

Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Dosarul 10 august se apropie de un verdict: Tribunalul București a decis ca Liviu Dragnea, Gabriela Firea și Raed Arafat să nu mai fie reaudiați
Cum arată Paștele austerității în 2026: 31% dintre români reduc bugetul pentru coșul de cumpărături, iar 85% fac sărbătorile acasă
Ce a obținut Trump pariind pe un ultimatum apocaliptic în războiul cu Iranul
Gestul incredibil făcut de miliardarul Rinat Ahmetov în memoria lui Mircea Lucescu: „Noi nici nu mai știam cum arată”. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Aurel Pădureanu își face griji din cauza prețurilor mari din piețe înainte de Paște: „Carne de miel nu știu câți mai reușesc să-și cumpere”
„Chefi la cuțite” 2026. Cine sunt concurenții care au ajuns în bootcamp-ul sezonului 17
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
