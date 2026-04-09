Conform comunicatului din partea FIFA, alături de Istvan Kovacs vor merge la turneul final din Statele Unite ale Americii și asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Cu o experiență vastă la nivelul competițiilor europene, unde a arbitrat finale în Liga Campionilor, Europa League și Conference League, Istvan Kovacs apare pe lista publicată de FIFA în care se regăsesc „fluierașii” pentru Campionatul Mondial din 2026, scrie GSP.

Această decizie vine la doar o zi după ce Kovacs a fost „la centru” în meciul pierdut de Barcelona cu Atletico Madrid, scor 0-2, în „sferturile” Ligii Campionilor.

Kovacs i-a acordat în finalul primei reprize cartonașul galben lui Pau Cubarsi pentru un fault făcut în postura de ultim apărător, dar și-a schimbat decizia după ce a fost chemat la monitorul VAR. Arbitrul l-a eliminat direct, ulterior, pe fundașul Barcelonei.

Istvan Kovacs a fost prezent și la Campionatul Mondial din Qatar, în 2022. Totuși, nu a fost delegat niciodată la „centru”, fiind folosit doar ca arbitru de rezervă.

Acesta a acumulat între timp mai multă experiență în competițiile importante, el având în CV o finală a Ligii Campionilor, o finală Europa League și o finală Conference League.

