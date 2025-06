Too good, Jannik Sinner lights a match with his serve 🔥



Cu doar câteva zile înainte să înceapă turneul de la Wimbledon, Jannik Sinner a făcut spectacol, nu pe teren, ci pe internet. Italianul în vârstă de 23 de ani, care ocupă locul 1 în clasamentul mondial ATP, a apărut într-un videoclip distribuit de ATP în care reușește o performanță ieșită din comun: a aprins un chibrit folosindu-se doar de forța și precizia serviciului său.

Lovitura spectaculoasă a fost filmată pe iarbă, într-un decor care amintește de Wimbledon. Sinner a trimis o minge cu o viteză impresionantă, iar aceasta a lovit capătul unui chibrit așezat vertical. Rezultatul: chibritul s-a aprins instantaneu.

Imaginile au devenit virale în doar câteva ore. Până miercuri seara, videoclipul adunase deja peste 6 milioane de vizualizări pe Instagram.

Fanii sunt nedumeriți: „Este un montaj sau chiar a reușit?”

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți fani s-au arătat fascinați de precizia liderului ATP, dar alții au ridicat o întrebare firească: e totul real?

„Din câte încercări a reușit așa ceva?”, a fost întrebarea cel mai des repetată în comentarii.

Unii au sugerat că ar putea fi vorba de un montaj bine făcut, în timp ce alții sunt convinși că Sinner a reușit acrobația din prima încercare. ATP nu a oferit încă un răspuns oficial cu privire la autenticitatea clipului.

Sinner, pregătit pentru Wimbledon: „Ținta e titlul!”

Acest moment spectaculos vine într-un moment important pentru Sinner, care se pregătește de participarea la Wimbledon 2025. Turneul începe pe 30 iunie, iar italianul pornește ca favorit principal.

La doar 23 de ani, Jannik Sinner are deja trei titluri de Grand Slam în palmares. Acum, la All England Club, își propune să obțină și primul său trofeu pe iarbă. Până acum, are un sezon excelent, cu 19 victorii și doar 3 înfrângeri. „E doar începutul pentru Sinner”, spun experții

Specialiștii în tenis îl văd pe Sinner ca pe una dintre cele mai promițătoare figuri ale noii generații. În timp ce jucători precum Novak Djokovic sau Rafael Nadal se apropie de retragere, Sinner pare gata să ducă mai departe moștenirea marilor campioni.

„Are tot ce-i trebuie: forță, disciplină și acel calm rar întâlnit la jucători atât de tineri”, a spus pentru Eurosport un comentator britanic.

Wimbledon 2025 se desfășoară între 30 iunie și 13 iulie.