Tânăra de 22 de ani, vicecampioană europeană în 2024, pregătise pentru această ediție o pereche de patine care purtau mesaje sociale puternice, precum: „Ura nu este o opinie” și „Discriminarea este o crimă”.

Intenția sa s-a lovit însă de rigiditatea Regulei 50 din Carta Olimpică, care interzice orice formă de demonstrație politică, religioasă sau rasială în spațiile de concurs.

Cronologia unei interdicții

Demersul atletei a început cu mult timp înainte. Schlörb a contactat Confederația Sportivă Olimpică Germană (DOSB) pentru a obține aprobarea, însă după aproape șase luni de deliberări, CIO a emis un verdict negativ.

„Zona de competiție trebuie să fie complet lipsită de orice gândire politică. Poți face orice în jurul ei, poți purta orice în afara concursului, dar în timpul competiției în sine, nu ai voie să faci nicio declarație”, a explicat sportiva din Dresda pentru publicația Sächsische Zeitung.

Într-o încercare de a salva situația, Schlörb a propus acoperirea inscripțiilor controversate, dar CIO a respins și această variantă, motivând că zonele mascate ar putea stârni curiozitatea și întrebări cu privire la mesajul ascuns.

Și-a comandat alte patine

Forțată să găsească o alternativă rapidă și costisitoare ca timp, Schlörb a dezvoltat un nou design, care a primit în cele din urmă undă verde.

Noile patine, făcute tot la comandă, prezintă o hartă a lumii formată exclusiv din cuvântul „respect”, scris în diverse limbi și culori.

Procesul de aprobare a fost unul laborios. Pentru a evita o nouă respingere, sportiva a trebuit să demonstreze riguros inofensivitatea designului:

A creat un dosar complex (un tabel Excel).

A inclus traducerile literale și variantele alternative pentru fiecare cuvânt de pe gheată.

A citat sursele lingvistice pentru fiecare traducere.

„Am vrut cu adevărat să fiu în siguranță”, a mărturisit Schlörb, care s-a declarat încântată de rezultatul final, afirmând că „adoră” noul model.

Eliberată de presiunea administrativă, Josephine Schlörb se poate concentra acum pe performanță. Ea va intra în competiție la Milano având ca obiectiv o medalie în proba de urmărire pe echipe, alături de colegele sale Lea Sophie Scholz și Josie Hofmann.

Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 se vor desfășura în orașele Milano și Cortina dAmpezzo în perioada 6-22 februarie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE