Imediat după cursă, Manuel Antonio Vaz da Veiga a fugit să ia inelul pentru iubita sa. El a îngenuncheat pe pistă şi a cerut-o în căsătorie pe Keula, care a acceptat imediat.

Cei doi au fost aplaudaţi de ceilalţi sportivi, asta pentru că Jocurile Paralimpice s-au disputat fără spectatori.

Întregul moment a fost surprins de martori și a ajuns viral pe rețelele de socializare.

