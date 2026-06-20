Comunicatul oficial al familiei Messi: „O lipsă totală de sensibilitate și respect”

Pentru a opri valul de știri false, familia Messi a emis un comunicat de presă ferm, în care clarifică starea reală a bărbatului în vârstă de 68 de ani și taxează dur comportamentul celor care au propagat minciunile în momente atât de delicate.

„Jorge este în prezent sub observație medicală, se recuperează și evoluează favorabil, având în vedere circumstanțele actuale. Având în vedere versiunile, zvonurile și speculațiile care au circulat în ultimele ore, familia dorește să își exprime profunda nemulțumire față de lipsa de sensibilitate, respect și profesionalism cu care unele persoane au tratat o chestiune strict privată și familială. Orice informație care nu provine chiar de la familie nu trebuie considerată validă sau adevărată”, se arată în declarația oficială.

Lacrimile de la Kansas City și performanța istorică de pe teren

Îngrijorările fanilor au început odată cu absența lui Jorge Messi din cantonamentul de antrenament al naționalei Argentinei de la Kansas City. Tatăl fotbalistului este recunoscut ca o prezență constantă în cele mai importante momente din cariera fiului său.

Deși pe plan personal trece printr-un moment extrem de greu, Leo Messi a strălucit pe teren în meciul de deschidere, conducând Argentina spre o victorie categorică, scor 3-0, împotriva Algeriei. Căpitanul „pumelor” a marcat un hat-trick de poveste, stabilind noi borne istorice în fotbalul mondial.

În ciuda succesului uriaș de pe gazon, imaginile cu Leo Messi ștergându-și lacrimile de pe față imediat după goluri au făcut înconjurul lumii. La conferința de presă, vizibil afectat, atacantul a confirmat drama prin care trece în spatele ușilor închise.

„Adevărul este că asta nu are nicio legătură cu sportul”, a mărturisit Messi cu ochii înlăcrimați. „Am avut niște zile dificile și complicate, dar sunt recunoscător întregii delegații și tuturor coechipierilor mei pentru că au fost mereu alături de mine, dându-mi multă putere să continuu”.

Potrivit informațiilor oferite de presa locală din Rosario (Argentina) și preluate de postul Radio Mitre, Jorge Messi a suferit o problemă medicală luna trecută în orașul natal, unde locuiește mare parte din an.

Ulterior spitalizării, el a fost supus mai multor teste amănunțite cardiovasculare și neurologice, starea sa fiind catalogată drept una delicată.

De la șef de secție în fabrica de oțel la managerul unui imperiu de un miliard de euro

Legătura dintre Leo Messi și tatăl său depășește cu mult granițele unei relații obișnuite părinte-copil. Jorge și mama fotbalistului, Celia Cuccittini, căsătoriți încă din 1978, au făcut eforturi uriașe în tinerețe pentru a-și susține cei patru copii: Rodrigo, Matías, Lionel și María Sol.

Înainte ca Lionel să devină un fenomen global, realitatea familiei era una extrem de modestă. Jorge Messi lucra ca șef de secție într-o fabrică de oțel, iar Celia Cuccittini își împărțea timpul între un atelier de bobine magnetice și curățenia în casele oamenilor.

Atunci când puștiul din Rosario a fost diagnosticat cu o deficiență a hormonului de creștere și a primit șansa de a semna cu FC Barcelona în adolescență, Jorge a fost cel care l-a însoțit în Spania, asumându-și rolul de agent (în timp ce mama sa a fost nevoită să se întoarcă în Argentina cu sora mai mică).

În timp, pe măsură ce Leo devenea cel mai mare sportiv al planetei, tatăl său a preluat integral frâiele afacerilor și ale averii colosale a jucătorului, estimată astăzi la peste 1 miliard de euro.

Relația lor strânsă a trecut însă și prin momente tulburi. În anul 2016, atât Leo, cât și Jorge Messi au fost condamnați în Spania pentru fraudă fiscală. Tribunalul Provincial din Barcelona a demonstrat că aceștia au utilizat o rețea de companii paravan pentru a ascunde venituri de 4,1 milioane de euro provenite din drepturile de imagine între 2007 și 2009.

Condamnați inițial la 21 de luni de închisoare, niciunul nu a executat vreo zi de detenție, deoarece sentința era sub doi ani, iar legislația spaniolă permite suspendarea pedepsei pentru cei fără antecedente. Ulterior, Curtea Supremă i-a redus pedeapsa lui Jorge la 15 luni, după ce acesta a reparat prejudiciul returnând banii fraudați.