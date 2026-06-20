Comunicatul oficial al familiei Messi: „O lipsă totală de sensibilitate și respect”

Pentru a opri valul de știri false, familia Messi a emis un comunicat de presă ferm, în care clarifică starea reală a bărbatului în vârstă de 68 de ani și taxează dur comportamentul celor care au propagat minciunile în momente atât de delicate.

„Jorge este în prezent sub observație medicală, se recuperează și evoluează favorabil, având în vedere circumstanțele actuale. Având în vedere versiunile, zvonurile și speculațiile care au circulat în ultimele ore, familia dorește să își exprime profunda nemulțumire față de lipsa de sensibilitate, respect și profesionalism cu care unele persoane au tratat o chestiune strict privată și familială. Orice informație care nu provine chiar de la familie nu trebuie considerată validă sau adevărată”, se arată în declarația oficială.

Lacrimile de la Kansas City și performanța istorică de pe teren

Îngrijorările fanilor au început odată cu absența lui Jorge Messi din cantonamentul de antrenament al naționalei Argentinei de la Kansas City. Tatăl fotbalistului este recunoscut ca o prezență constantă în cele mai importante momente din cariera fiului său.

Deși pe plan personal trece printr-un moment extrem de greu, Leo Messi a strălucit pe teren în meciul de deschidere, conducând Argentina spre o victorie categorică, scor 3-0, împotriva Algeriei. Căpitanul „pumelor” a marcat un hat-trick de poveste, stabilind noi borne istorice în fotbalul mondial.

În ciuda succesului uriaș de pe gazon, imaginile cu Leo Messi ștergându-și lacrimile de pe față imediat după goluri au făcut înconjurul lumii. La conferința de presă, vizibil afectat, atacantul a confirmat drama prin care trece în spatele ușilor închise.

„Adevărul este că asta nu are nicio legătură cu sportul”, a mărturisit Messi cu ochii înlăcrimați. „Am avut niște zile dificile și complicate, dar sunt recunoscător întregii delegații și tuturor coechipierilor mei pentru că au fost mereu alături de mine, dându-mi multă putere să continuu”.

Potrivit informațiilor oferite de presa locală din Rosario (Argentina) și preluate de postul Radio Mitre, Jorge Messi a suferit o problemă medicală luna trecută în orașul natal, unde locuiește mare parte din an.

Ulterior spitalizării, el a fost supus mai multor teste amănunțite cardiovasculare și neurologice, starea sa fiind catalogată drept una delicată.

De la șef de secție în fabrica de oțel la managerul unui imperiu de un miliard de euro

Legătura dintre Leo Messi și tatăl său depășește cu mult granițele unei relații obișnuite părinte-copil. Jorge și mama fotbalistului, Celia Cuccittini, căsătoriți încă din 1978, au făcut eforturi uriașe în tinerețe pentru a-și susține cei patru copii: Rodrigo, Matías, Lionel și María Sol.

Înainte ca Lionel să devină un fenomen global, realitatea familiei era una extrem de modestă. Jorge Messi lucra ca șef de secție într-o fabrică de oțel, iar Celia Cuccittini își împărțea timpul între un atelier de bobine magnetice și curățenia în casele oamenilor.

Atunci când puștiul din Rosario a fost diagnosticat cu o deficiență a hormonului de creștere și a primit șansa de a semna cu FC Barcelona în adolescență, Jorge a fost cel care l-a însoțit în Spania, asumându-și rolul de agent (în timp ce mama sa a fost nevoită să se întoarcă în Argentina cu sora mai mică).

În timp, pe măsură ce Leo devenea cel mai mare sportiv al planetei, tatăl său a preluat integral frâiele afacerilor și ale averii colosale a jucătorului, estimată astăzi la peste 1 miliard de euro.

Relația lor strânsă a trecut însă și prin momente tulburi. În anul 2016, atât Leo, cât și Jorge Messi au fost condamnați în Spania pentru fraudă fiscală. Tribunalul Provincial din Barcelona a demonstrat că aceștia au utilizat o rețea de companii paravan pentru a ascunde venituri de 4,1 milioane de euro provenite din drepturile de imagine între 2007 și 2009.

Condamnați inițial la 21 de luni de închisoare, niciunul nu a executat vreo zi de detenție, deoarece sentința era sub doi ani, iar legislația spaniolă permite suspendarea pedepsei pentru cei fără antecedente. Ulterior, Curtea Supremă i-a redus pedeapsa lui Jorge la 15 luni, după ce acesta a reparat prejudiciul returnând banii fraudați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Libertateapentrufemei.ro
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Politică 16:34
Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Ilie Bolojan și-a depus candidatura la șefia PNL, schimbă statutul și elimină Biroul Executiv: liderii pierd putere, sancțiuni mai rapide pentru adversari - Document
Politică 16:00
Ilie Bolojan și-a depus candidatura la șefia PNL, schimbă statutul și elimină Biroul Executiv: liderii pierd putere, sancțiuni mai rapide pentru adversari – Document
Parteneri
Invazia „Buha gamma” în București. Când va scăpa Capitala de fluturii care au ocupat blocurile și spațiile verzi
Adevarul.ro
Invazia „Buha gamma” în București. Când va scăpa Capitala de fluturii care au ocupat blocurile și spațiile verzi
Florin Ștefan, dezamăgit total după plecarea de la Universitatea Craiova: „Am negociat trei săptămâni să îmi spună că nu mai au nevoie de mine”. Ce oferte are
Fanatik.ro
Florin Ștefan, dezamăgit total după plecarea de la Universitatea Craiova: „Am negociat trei săptămâni să îmi spună că nu mai au nevoie de mine”. Ce oferte are
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ce ar fi cauzat moartea actriței Ece Irtem. Noi detalii ies la iveală. Familia acesteia rupe tăcerea. „Astăzi, o petiție a fost depusă la parchet”
Stiri Mondene 17:50
Ce ar fi cauzat moartea actriței Ece Irtem. Noi detalii ies la iveală. Familia acesteia rupe tăcerea. „Astăzi, o petiție a fost depusă la parchet”
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Stiri Mondene 16:37
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Experiment Observator. Cât te costă să faci piaţa într-un oraş de provincie, comparativ cu Bucureştiul
ObservatorNews.ro
Experiment Observator. Cât te costă să faci piaţa într-un oraş de provincie, comparativ cu Bucureştiul
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Mediafax.ro
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Redactia.ro
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Ipoteză șoc în cazul morții actriței Ece Irtem. O mușcătură de maimuță i-ar fi cauzat decesul
KanalD.ro
Ipoteză șoc în cazul morții actriței Ece Irtem. O mușcătură de maimuță i-ar fi cauzat decesul

Politic

Recep Erdogan este așteptat în România. Centrul NATO la Marea Neagră ar putea fi mutat la Constanța, din 2028
Politică 17:58
Recep Erdogan este așteptat în România. Centrul NATO la Marea Neagră ar putea fi mutat la Constanța, din 2028
Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Politică 16:34
Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Andrei Rațiu, transfer spectaculos la Liverpool! Englezii aruncă bomba în mercato
Fanatik.ro
Andrei Rațiu, transfer spectaculos la Liverpool! Englezii aruncă bomba în mercato
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina