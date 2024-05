Gabriela Ruse (26 de ani, locul 141 WTA) a învins-o în turul secund al calificărilor de la Roland-Garros pe olandeza Suzan Lamens (24 de ani, locul 148 WTA), în două seturi, scor 6-3, 6-4.

Ruse s-a calificat în turul al treilea al calificărilor, unde se va înfrunta cu italianca Sara Errani (37 de ani, locul 95 WTA).

2 matches down, 1 to go. Gabriela Ruse gets the straight sets victory and now is 1 more win away from qualifying for Roland Garros main draw. Gabriela Ruse defeated Suzan Lamens 6-3, 6-4.



Gabi will face Sara Errani in the qualifying final. pic.twitter.com/UCqmkVoSTo