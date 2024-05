După ce s-a calificat fără probleme în turul trei de la turneul din capitala Italiei, învingându-l în două seturi pe Corentin Moutet, scor 6-3, 6-1, Novak Djokovic (36 de ani) a fost lovit în cap cu un recipient din aluminiu în care un spectator avea apă.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fans backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024

În urma loviturii, Djokovic și-a pus ambele mâini în cap și s-a ghemuit la pământ. Ajutat de personalul de la securitate, care a format un scut uman în jurul său, s-a îndreptat spre vestiare pentru primele investigații medicale.

Novak Djokovic got hit in the head with a bottle by someone in the crowd and fell and is bleeding.



Shocking lack of security by the Rome tournament.



Someone protect this man.pic.twitter.com/fGnVrYpb4h — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) May 10, 2024

Conform organizatorilor turneului, „incidentul nu este tratat ca un act deliberat, ci ca un accident. Un copil a încercat să obțină un autograf, iar recipientul respectiv i-a căzut din ghiozdan, lovindu-l pe Djokovic în zona capului. Novak a efectuat deja testele medicale necesare și a revenit în camera de hotel. Starea lui de sănătate nu este una care să cauzeze îngrijorare”.

„Vă mulțumesc pentru mesajele de îngrijorare. Acesta a fost un accident și sunt bine, mă odihnesc la hotel cu o pungă de gheață. Ne vedem duminică”, a scris Djokovic.

