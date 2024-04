În urmă cu 4 ani, Ioana Simion, în vârstă de 48 de ani, se căsătorea cu Ilie Năstase, în vârstă de 77 de ani. De atunci, ea a încercat de mai multe ori să pună punct mariajului cu fostul mare jucător de tenis, ba chiar la un moment dat a apelat și la poliție din cauza unei neînțelegeri în cuplu. În ultima perioadă păreau că lucrurile s-au mai liniștit în căsnicia lor, însă noile declarații făcute de Ioana Simion au stârnit multe semne de întrebare.

„Am niște supărări în suflet care mă macină de ceva timp”

Soția lui Ilie Năstase mărturisește că de-a lungul timpului a ascuns multe lucruri și că la un moment dat va veni momentul să spună tot ce are pe suflet despre căsnicia sa. De asemenea, Ioana Simion a precizat că nu este vorba despre divorț, dar a subliniat faptul că a fost nevoită să facă multe lucruri împotriva voinței sale.

„Am niște supărări în suflet care mă macină de ceva timp. Este postul Paștelui și trebuie să maschez multe. Eu am fost și sunt genul de femeie care a mascat foarte multe lucruri.

Am foarte multe dureri sufletești dar o să vină și ziua când o să vorbesc despre tot ce se întâmplă în mariajul meu. Chiar și așa, în ciuda problemelor, nu se pune vorba de un divorț. Simt că am sufletul foarte încărcat. A trebuit să fac foarte multe lucruri împotriva voinței mele”, a spus Ioana Năstase pentru Click!.

„Nu mai pot să trăiesc în minciună și să maschez totul. Este dureros ce mi se întâmplă. Nu mai pot”

Soția lui Ilie Năstase a recunoscut că atunci când se simte fără putere și motivație să lupte pentru ziua de mâine îi cere ajutorul lui Dumnezeu. „Mereu am ținut postul Paștelui, am avut o familie care mereu a respectat tradițiile. Sunt o persoană foarte credincioasă, așa am fost mereu, o să merg și la Înviere, anul acesta, normal. Credința pe care o port mereu în suflet a reușit să mă salveze din multe situații. Nu mai pot să trăiesc în minciună și să maschez totul. Este dureros ce mi se întâmplă. Nu mai pot”.

Din anul 2019, Ilie Năstase e căsătorit cu Ioana. De-a lungul mariajului lor, cei doi au trăit multe momente fericite, dar și situații delicate, căci de mai multe ori au fost la un pas de despărțire, ea a depus la un moment dat chiar și actele de divorț.

Cu toate acestea, după cinci ani de căsnicie, Ilie Năstase și Ioana Simion sunt tot împreună. Nici diferența de vârstă de 29 de ani nu-i împiedică să formeze un cuplu, el are 77 de ani, iar ea 48. Ba chiar legenda tenisului românesc se gândea anul trecut să își mărească familia.

