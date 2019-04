Jucătorii de la FCSB sunt ”mortăciuni”. Gigi Becali, despre FCSB: ”Am cea mai slabă echipă”

Ideea nu-i surâde deloc latifundiarului din Pipera, care a declarat, ieri, că viitorul nu se anunță prea roz la gruparea pe care o finanțează.

Mai mult, în cazul în care ”căderea” nu se oprește, este decis să renunțe la FCSB! ”Nu sunt încă pe minus (n.r. – financiar), dar dacă doi ani la rând de acum încolo nu ne calificăm în grupele cupelor europene, intrăm pe minus. Şi dacă intrăm pe minus, după aia chemaţi-l pe Talpan (n.r. – juristul de la CSA Steaua), pentru că eu nu sunt idiot să dau bani la fotbal, să pierd banii mei la fotbal”, a decretat Gigi Becali.

Patronul de la FCSB a adăugat, la Digi Sport: ”Să dea Dumnezeu să nu se întâmple! Nu cred, dar 100%, dacă ajung să pierd cinci, şase, şapte milioane la fotbal, la revedere! Să ia echipa Talpan sau cine vrea să o ia”.

Nemulțumirea omului de afaceri provine și din faptul că, în ciuda investițiilor financiare făcute în transferul unor jucători la începutul sezonului, rezultatele sunt modeste.

”Echipă slabă ca asta nu am avut de când sunt în fotbal. Adică mortăciuni. Am tot lucrat la ea și tot am cea mai slabă fechipă. Cert e că noi nu avem echipă să luăm campionatul. Chiar dacă îl luăm, ce să faci cu echipa asta? Îți dă cu terenul în cap orice echipă din Europa!”, a conchis, supărat, Gigi Becali.

