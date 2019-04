Arie Irawan a devenit jucător profesionist în anul 2013. El se afla în China pentru a participa la Campionatul Sanya, al doilea eveniment din acest an al sezonului PGA TOUR Series-China.

PGA Tour și Asociația de Golf din China au transmis mesaje de condoleanțe familiei tânărului jucător, afirmând că atunci când se întâmplă ceva de o asemenea magnitudine, toată lumea golfului este în doliu.

The Asian Tour is deeply saddened to learn of the sudden passing of Arie Irawan, who was one of Malaysias and the regions most promising talents.

Our thoughts and prayers go out to the family of Arie during this difficult period. pic.twitter.com/bawVbJlL9g

— Asian Tour (@asiantourgolf) 7 aprilie 2019