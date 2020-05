De Viorel Tudorache,

Sărbătorim astăzi Ziua Internațională a Sportului cu cel mai bun exemplu: o româncă de 94 de ani care duce o viață sănătoasă și care a înțeles că mișcarea îți poate prelungi viața.

Ea a început să alerge la 57 de ani, atunci când a ieșit la pensie. A concurat în toată lumea și are în palmares zeci de medalii mondiale și europene la probele de marș și viteză 60 și 100 de metri.

Sinceră să fiu nu mai știu câte medalii am câștigat! Eu nu am mizat pe trofee și pe medalii, dar dacă sunt acolo și îmi reprezint țara, atunci vreau să fiu prima! Și am fost de multe ori. O singură medalie am dat-o pentru că persoana și-a dorit-o foarte mult. La aproape 94 de ani mă simt ca întotdeauna, gata de un antrenament, gata de treburile mele pe care trebuie să le fac, gata să mai fac câte o bucurie cuiva”

Elena Pagu, pentru Sportnets Group: