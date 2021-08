Fotbalistul a sosit marți după-amiază la Paris, fiind așteptat de sute de suporteri pe aeroport.

La réaction des supporters au Bourget à l'apparition de Lionel Messi ! 👀 pic.twitter.com/Ms9aSeGRw2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 10, 2021

La un moment dat, Messi, îmbrăcat cu un tricou pe care scria „Ici c’est Paris (în traducere „Aici este Parisul” – motto-ul lui PSG), a ieșit pe geam să-i salute.

The scenes out Le Bourget Airport in Paris as we await the arrival of Lionel Messi. Expected arrival 3:45pm #MessiPSG #Messi #PSG pic.twitter.com/IzwOJHuYWE

Aproape în același timp, clubul Paris Saint-Germain a anunțat sosirea starului sud-american: „Un nou diamant la Paris”.

👀 pic.twitter.com/y5IbqL69Z4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021



Messi va juca în următorii doi ani la Paris, iar în contract există și posibilitatea de prelungire pentru încă un sezon.

Salariul lui Messi la noua sa echipă va fi de circa 35 de milioane de euro pe sezon, cu tot cu bonusurile de performanță.

În această dimineață, tatăl lui Messi, Jorge, a confirmat transferul fiului său: „Da, Messi va semna cu PSG”.

🚨🚨



Jorge Messi has just arrived at El Prat airport in Barcelona . The media had some few questions for him :



Messi to Paris?



🗣Jorge Messi: Yes



Is Messi sad?



🗣Jorge Messi: Didn’t you see it???#Messi #PSG 🤝✅🐐⏳ pic.twitter.com/ymbkvtQ0CV