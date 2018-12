Ce făcea Leonard Doroftei de Crăciun în copilărie: „Furam șoriciul de pe șuncă”

Poreclit „Moșul”, Doroftei a anunțat că va face show cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „De sărbători, eu sunt Moș Crăciun. Păi doar nu degeaba mi se zice 'Moșul'! Celor care vor trece pragul pub-ului meu le cânt eu în seara de Crăciun. O să mă urc pe un butoi ca să mă vadă lumea mai bine. Voi întreține atmosfera toată noaptea dacă e nevoie”, a declarat, râzând, pentru Libertatea, Leonard Doroftei.

Fostul sportiv de performanță a continuat: „Nu am cum să țin închis pub-ul de Crăciun pentru că trag clienții de ușă! N-am ce să fac, voi sărbători prin muncă. Îi aștept pe ploieșteni să mă „viziteze” la pub în număr cât mai mare. Are „Moșul” în desagă cadouri pentru fiecare”.

Dacă acum el face cadouri, în copilărie cel mai mare „cadou” de Crăciun era să poată „fura” șoriciul de pe șunca pusă la afumat de mama sa! „Când eram mic, de Crăciun primeam căciuli, mănuși, șosete sau fulare. N-am văzut niciodată jucării, mama nu-și permitea. În schimb, punea în spatele bradului, pe galeria care susținea draperia, șunca și cârnații, după ce erau afumați. Cea mai mare plăcere a mea era să fur șoriciul de pe șuncă! Stăteam ascuns și-l așteptam pe Moș Crăciun, dar eu eram cu ochii mai mult la șorici, decât la cadou”, a rememorat, pentru Libertatea, Leonard Doroftei.

Leonard Doroftei distra copii

Leonard Doroftei a făcut pe Moș Crăciun pentru copiii săi, Adi, Alex și Vanessa. „Când copiii erau mici, m-am îmbrăcat și în Moș Crăciun, însă ăla mare, Adi, m-a recunoscut imediat. I-am zis să tacă din gură și să nu le spună și celorlalți, că strica momentul. A tăcut mâlc, iar Alex și Vanessa nu m-au recunoscut, așa că mi-am făcut „numărul” de Moș Crăciun. A ieșit perfect”, ne-a spus fostul campion mondial la box.

Mai mult, „Moșul” își distra copiii cu tot felul de giumbușlucuri. „Scoteam oul de ciocolată din ureche, încât ăia mici mă luau de urechi să vadă dacă nu mai am acolo o gaură ascunsă de unde scot oul. Îmi făcuseră urechile de elefant”, a povestit, amuzat, fostul președinte al Federației Române de Box (2012-2015). În prezent, Adi are 23 de ani, Alex 20, iar mezina familiei, Vanessa are 15 ani.

