Leonard Doroftei împlinește azi 49 de ani! Cu cine își sărbătorește ”Moșul” ziua de naștere

Cu această ocazie, ”Moșul” va fi sărbătorit la un local de familia reunită. ”O să-mi serbez ziua de naștere împreună cu familia. Cu întreaga familie, ceea ce este un lucru minunat. Băiatul mai mare, Adi, a venit special pentru acest eveniment din Canada.

Mergem să-l luăm pe fiul mijlociu, Alex (n.r. – student la Facultatea de Fizică Atomică de la Măgurele) și apoi sărbătorim toți cinci (n.r. – soția, Monica și fetița, Vanessa) această zi la un local din Capitală. O să iasă o petrecere pe cinste”, a declarat, pentru Libertatea, Leonard Doroftei.

Chiar și în această zi festivă, fostul sportiv de performanță nu va sta departe de sala de sport. ”Am reînceput de câteva zile să merg zilnic la sală. O s-o fac poate un pic și de ziua mea. Nu pot sta departe de acest sport, mă duc să antrenez alături de nea Titi Tudor, dar mă bag și în ring, unde boxez ca în vremurile bune. Și astăzi dă Moșul cu pumnul, e darnic! Nu iartă nimic”, a continuat, râzând, Doroftei.

Cum boxul ”m-a făcut ceea ce sunt”, fostul campion mondial nu ar schimba ”pentru nimic în lume” ceva, dacă ar fi să dea timpul înapoi.

”Boxul mi-a dat totul și îi sunt recunoscător! N-aș schimba absolut nimic în viața mea, pentru că datorită acestui sport am răzbit în viață. Am cules aplauzele oamenilor, m-am bătut cu succes pentru România, am devenit iubit în țară. Și tot datorită acestui sport am acum o familie minunată”, a încheiat fostul președinte al Federației Române de Box (2012-2015).

