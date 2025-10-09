Partida se va disputa pe Arena Națională din București și va fi transmisă în direct de Prima TV, acesta fiind primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat între cele două echipe în capitala României.

Potrivit unui anunț oficial al celor de la FRF (Federația Română de Fotbal), înaintea fluierului de start, imnurile celor două naționale vor fi cântate de Lidia Buble și de Tania Turtureanu.

„Am făcut probele de sunet pentru meciul cu Moldova. Am pășit pe teren și am simțit un val de emoții care m-a lăsat fără glas. Doar gândul că voi cânta imnul României, cu tribunele pline și mii de oameni alături de mine, îmi dă fiori. Abia aștept să trăim împreună acest moment”, a spus Lidia Buble prin intermediul paginii ei de Instagram.

Atmosfera festivă va fi completată de un concert extraordinar organizat în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal, începând cu ora 19.00. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți de publicul ambelor țări, Guess Who și trupa Zdob și Zdub, care vor transforma zona din fața stadionului într-un loc al bucuriei și al energiei pozitive, anunță FRF.

Artistele nu primesc niciun ban pentru intonarea imnurilor

Înainte de startul partidei, „Deșteaptă-te, române!” va fi cântat de Lidia Buble, iar „Limba noastră”, imnul Republicii Moldova, va fi interpretat de Tania Turtureanu, ca o dovadă a relației bune dintre cele două țări. Cele două artiste, reprezentante emblematice ale țărilor lor, vor aduce un plus de emoție și solemnitate evenimentului.

Federația Română de Fotbal a ținut să facă și unele precizări înaintea meciului România – Moldova, disputat pe Arena Națională din București și transmis live de Prima TV pe 9 octombrie 2025, de la ora 21.00.

Iată mai jos ce a transmis FRF:

În urma feedback-ului primit de la spectatori, momentul imnului este printre cele mai apreciate ale serii, iar majoritatea fanilor preferă ca acesta să fie cântat de un artist, mai exact peste 90% dintre cei care completează formularul post-event.

FRF înțelege dorința unora dintre suporteri de a cânta imnul împreună cu jucătorii, însă acest lucru nu se întâmplă în toate sectoarele stadionului, lucru dovedit la partidele în care nu a existat un artist.

Artiștii care interpretează imnul la meciurile organizate de FRF acceptă cu onoare invitația de a cânta pentru echipa națională și pentru public și nu sunt plătiți pentru asta.

