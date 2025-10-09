Partida este o repetiție importantă înaintea duelului oficial cu Austria, din preliminariile Euro 2026, programat pe 12 octombrie. Se așteaptă ca selecționerul Mircea Lucescu să testeze mai mulți jucători tineri și să ajusteze tactica pentru meciul decisiv.

Selecționerul mizează pe un sistem flexibil 4-2-3-1, cu accent pe posesie și presing avansat. Meciul cu Moldova este ideal pentru a evalua forma fizică a jucătorilor și coeziunea liniei defensive, în special în absența unor titulari accidentați.

Gazeta Sporturilor anunță că printre jucătorii chemați se află:

Florin Niță (Gaziantep), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Radu Drăgușin (Tottenham)

Nicolae Stanciu (Damac FC), Dennis Man (Parma), George Pușcaș (Bari)

Tineri promițători precum Rareș Ilie și Andrei Borza ar putea primi minute importante

Partida începe la ora 21:00 și va fi transmisă în direct de Prima TV, dar și liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real și imagini de la stadion. Biletele sunt disponibile online pe site-ul Federației Române de Fotbal și la casele de bilete ale Arenei Naționale. Organizatorii promit o atmosferă spectaculoasă, cu momente speciale dedicate suporterilor.

