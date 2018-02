Liga 1, etapa a 25-a. FC Viitorul – FC Botoșani (ora 20.45, Digi, Telekom, Look TV). Război pentru un loc în play-off.

Meciul de la Ovidiu dintre FC Viitorul și FC Botoșani reprezintă o adevărată finală pentru accederea în play-off, la finele sezonului regular.

În acest moment, cele două echipe sunt despărțite de două puncte, FC Viitorul având 38, iar FC Botoșani, 36.

Gheorghe Hagi: ”Ne dorim foarte mult să câștigăm. Va fi un meci foarte greu din toate punctele de vedere. FC Botoșani are experiență și s-a întărit în iarnă. Trebuie să facem un meci complet, având un singur gând: victoria. Dobrogea trebuie să fie o zonă importantă, cu multe echipe, să se facă sport și să se investească mult în infrastructură. Obiectivul nostru e să rămânem în Liga 1, dar dacă intrăm în play-off, e o performanță fantastică. Am dat mulți jucători la echipele importante din Liga 1 și totuși reușim să stăm bine, acolo sus”.

Costel Enache: „Am ajuns la ultima finală, suntem dependenți de meciul de la Contanța. E clar că miza e foarte importantă pentru ambele echipe, e un meci direct, unul decisiv și pentru noi și pentru cei de la Viitorul. Văd un meci echilibrat, un meci în care ambele echipe vor fi foarte atente. Sper să fim noi cei care suntem eficienți pentru că ne-am cam pierdut eficiența și lucrurile acestea ne-au cam ținut pe loc în ultima perioadă. Am marcat foarte puțin deși am reușit să ajungem destul de consistent în zona de finalizare.

Sper ca jocul de la Constanța să ne regăsim eficiența sau suntem condamnați să facem asta. Suntem două echipe echilibrate care am avut același traseu în campionat dar inversat. Viitorul a început slab și au revenit pe parcurs cu rezultate constante în ultima perioadă, noi am început prima parte foarte bine iar pe final ne-am împiedicat, suntem două echipe care am fost constant acolo în zona Play-off-ului, două echipe echilibrate, o spun și cele doua meciuri din campionat și Cupa României”.

FC Viitorul și FC Botoșani s-au mai întâlnit de nouă ori

Viitorul şi FC Botoşani s-au mai duelat de nouă ori în Liga 1, de trei ori s-au impus dobrogenii, de trei ori au câştigat moldovenii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Primele confruntări au avut loc în ediţia 2013-2014, atunci când au înregistrat o remiză albă la Chiajna (gazdă Viitorul), după care, la Botoşani s-au impus gazdele cu 3-1, goluri Vaşvari, Hadnagy, Stojkov, respectiv Nicolae Dică.

Ultimul meci pe terenul dobrogenilor: 19 decembrie 2016, Viitorul – FC Botoşani 3-1 (Iancu, Chiţu, Răzvan Marin / Mihai Roman I).

Cea mai recentă întâlnire directă: 25 septembrie 2017, FC Botoşani – Viitorul 1-0, gol înscris de Olimpiu Moruţan, în minutul 60, din pasa lui Bordeianu.

Constantin Enache vs Viitorul în Liga 1: trei jocuri – o victorie – o remiză – o înfrângere.

Mediile de vârstă ale celor două loturi: Viitorul – 22 ani şi 5 luni; FC Botoşani – 26 ani şi 5 luni.