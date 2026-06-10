Vara aduce cu ea temperaturi ridicate care pot transforma interiorul mașinii într-un adevărat cuptor. Există metode eficiente și rapide pentru a reduce temperatura din mașină înainte de a porni la drum.

De ce se încălzește atât de repede mașina?

Fenomenul cunoscut sub numele de „efect de seră” este principala cauză a supraîncălzirii autoturismelor. Razele soarelui pătrund cu ușurință prin geamuri, încălzind suprafețele din interior, precum bordul, scaunele sau volanul.

Însă, căldura rămâne captivă în mașină și duce la creșterea rapidă a temperaturii. Partea din față a mașinii, inclusiv bordul, volanul și parbrizul, este cea mai expusă razelor solare, motiv pentru care se încălzește mai rapid decât restul vehiculului.

Cum să răcorești rapid interiorul mașinii

Există un truc simplu și eficient pe care mulți șoferi îl folosesc pentru a elimina aerul fierbinte din mașină:

1. Deschide un geam din față, fie de la șofer, fie de la pasager.

2. Mergi la portiera opusă a mașinii.

3. Deschide și închide portiera respectivă de câteva ori (de obicei, 5-6 mișcări sunt suficiente).

Această metodă creează un curent de aer care elimină rapid aerul încins din interior și permite pătrunderea aerului mai rece.

Această tehnică scade semnificativ temperatura înainte de a porni aerul condiționat.

Sfaturi pentru o răcire și mai rapidă

Pentru a obține un efect maxim, combină această metodă cu alte măsuri adiționale:

Deschide toate ușile timp de 1-2 minute înainte de a urca în mașină.

Activează aerul condiționat la putere maximă după ce te-ai așezat la volan.

Setează sistemul de ventilație pentru a trage aer din exterior înainte de a comuta pe recirculare după ce interiorul s-a răcit suficient.

Aceste măsuri accelerează eliminarea aerului cald și contribuie la un confort sporit la drum.

Cum să previi supraîncălzirea mașinii

Pentru a evita ca interiorul mașinii să devină insuportabil de cald:

Parchează mașina la umbră sau sub un adăpost.

Folosește parasolare pentru parbriz.

Lasă ușor întredeschise geamurile, dacă este sigur să faci asta.

Acoperă scaunele cu o pânză deschisă la culoare.

Instalează folii de protecție solară pe geamuri, respectând reglementările legale.

Aceste măsuri simple pot reduce semnificativ temperatura din interiorul mașinii, chiar și în cele mai călduroase zile de vară.

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