Operațiunea a fost confirmată de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care a anunțat ulterior încetarea acțiunilor militare.

Atacurile SUA, un „răspuns proporțional”

„Forțele CENTCOM au atacat stațiile de apărare aeriană iraniene, stațiile de control la sol și stațiile radar de supraveghere din apropierea Strâmtorii Ormuz, utilizând muniții de precizie provenite de la avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene și Marinei SUA”, a transmis CENTCOM, într-o postare pe platforma X.

Comandamentul a subliniat că operațiunea reprezintă un „răspuns proporțional” la atacul asupra elicopterului și la agresiunile recente îndreptate împotriva navelor internaționale în regiune.

Reacția Iranului: Niciun atac nu va rămâne fără răspuns

Într-o declarație transmisă pe X, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a avertizat că Iranul nu va lăsa nicio agresiune nesancționată.

„În ciuda înfrângerilor suferite pe câmpul de luptă, SUA au ales să ne testeze determinarea. Puternicele noastre forțe armate nu vor lăsa niciun atac sau amenințare fără răspuns”, a spus Araghchi, adăugând: „Părăsiți regiunea noastră dacă vreți să fiți în siguranță”.

Reacțiile din partea Iranului nu au întârziat să apară. Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat miercuri dimineață că a lansat rachete și drone către ținte americane din regiune, potrivit unei postări pe Telegram.

Agenția de știri semioficială Tasnim a raportat explozii în orașele Sirik, Minab și pe Insula Qeshm.

Impactul atacurilor în sudul Iranului

Televiziunea de stat iraniană a relatat că loviturile americane au vizat două rezervoare de apă din districtul Bamani, din apropierea orașului Sirik, întrerupând alimentarea cu apă în zonă.

Potrivit agenției de știri IRIB, situația s-a calmat miercuri dimineață, după încetarea atacurilor.

Mai multe surse media, inclusiv Fars și Mehr, au confirmat explozii în orașele Sirik, Bandar Abbas și Qeshm, aflate în apropierea strategicii Strâmtori Ormuz.

Donald Trump: Răspunsul trebuie să fie foarte puternic

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu telefonic pentru ABC, că este esențial ca SUA să răspundă ferm.

„Răspunsul ar trebui să fie foarte puternic, foarte puternic”, a spus Trump, adăugând: „Au doborât un elicopter, iar noi răspundem chiar în acest moment. Este un răspuns la ceea ce au făcut cu elicopterul nostru aseară și cred că răspunsul trebuie să fie foarte puternic, foarte dur, și exact asta este”.

Context: Strâmtoarea Ormuz, punct strategic

Elicopterul Apache al armatei americane a fost doborât de o dronă iraniană marți dimineață, însă echipajul a fost salvat de o dronă marină americană.

Incidentul a avut loc în apropierea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic care leagă Golful Persic de Oceanul Indian.

Deși se află în apele teritoriale ale Iranului și Omanului, conform Convenției ONU privind dreptul mării (UNCLOS), strâmtoarea este considerată o cale de tranzit internațională.

Este important de menționat că nici SUA, nici Iranul nu au ratificat această convenție, iar Teheranul respinge prevederile referitoare la libertatea de tranzit.

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