CSM Poli Iaşi: Kelava – Sin, Mihalache, Frăsinescu, Bădic – Qaka, Cioinac – Platini, Pedro Mendes, Panţîru – Jo. Antrenor: Flavius Stoican

Concordia Chiajna: Caparco – Patache, A. Marc, Albu, Fota – Bucşa, Deaconu – Grădinaru, Bawab, Batin – Bud. Antrenor: Ion Moldovan

Arbitru: Mircea Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca)

Din cauza unor datorii către stat, ieșenii nu mai pot efectua operațiuni bancare. Clubul are conturile blocate. Echipa lui Stoican ar putea pierde și puncte din pricina unor creanțe către foștii jucători.

Rezultatele bune din ultima vreme nu au reușit să aducă și liniștea în Copou. Noi probleme au apărut în tabăra lui Flavius Stoican, acestea privind partea administrativă.

Conducerii clubului nu i-au ajuns banii primiți din partea Fundației Sportului Ieșean: după plata salariilor pe lunile iunie, iulie și august și a altor datorii, fondurile nu au fost suficiente pentru a stinge și creanța către contribuțiile de asigurări de sănătate. Acest lucru a atras blocarea conturilor clubului, potrivit președintelui executiv, Adrian Ambrosie.

Aceasta nu este singura problemă a formației din Copou, care e și aproape de o depunctare! „În afară de salariile pe luna septembrie, avem o altă urgență la plată. Săptămâna aceasta, cel mai târziu săptămâna viitoare, comisiile federale vor da verdictele în cazurile unor foști jucători care ne-au reclamat pentru că nu le-am achitat drepturile restante din sezonul trecut. Aproape sigur, toți vor câștiga și vom avea de achitat, în total, peste 100.000 de euro. Dacă nu vom da acești bani până la termenele care vor fi stabilite, vom fi depunctați”, a mai spus Ambrosie.

Președintele Fundației Sportului Ieșean, Lucian Popescu, a dezvăluit câți bani ajung la clubul de fotbal: „În 2017, din bugetul Fundației, fotbalul a primit 6,6 milioane de lei. Oficialii Primăriei mi-au comunicat că în scurt timp Fundația va mai primi 2 milioane de lei. Un milion va merge la fotbal, un milion la alte sporturi”.

6 jucători și-au cerut drepturile salariale pe sezonul trecut: Grahovac, Mitici, I. Voicu, M. Ciucă, Al. Ciucur și D. Grecu

27octombrie 2017, Iaşi, Stadion: “Emil Alexandrescu”, ora: 20:45 (Liga 1 Betano)

CSM Politehnica Iaşi

CSM Politehnica Iaşi a învins-o cu scorul de 2-0 pe Gaz Metan Mediaş, în deplasare, datorită golurilor marcate de mijlocaşul portughez Pedro Mendes (36) şi atacantul brazilian Jô Santos (81). În partida tur disputat în Copou, scorul a fost de 0-0. Până acum CSM Poli Iaşi a câştigat de 3 ori la Mediaș în 5 meciuri, în care mai avut un rezultat de egalitate și o înfrângere. După 15 etape disputate, gruparea din Copou se află pe locul 9 în clasament, având 18 puncte, fiind la 5 puncte de ocupanta poziției a 6-a ultima de la o play-off. Partida cu Concordia Chiajna este foarte importantă, pentru că în cazul unui succes, ar face 21 de puncte în clasament și ar putea continua lupta pentru un loc de play-off. Trebuie spus că după meciul cu ilfovenii, CSM Poli Iaşi va avea patru meciuri foarte grele, urmând a juca cu CFR Cluj, FCSB, Dinamo București și Astra Giurgiu. Jucătorii au un moral bun, pentru că vin după două victorii consecutive, una în campionat la Mediaș cu Gaz Metan și alta în Cupa României la Pitești cu FC Argeș, în care au reușit să se califice în optimi. În meciul tur de la Chiajna, “alb-albaştrii” s-au impus cu scorul de 1-0 datorită unui autogol a camerunezul lui Patrice Feussi, însă între timp Concordia a schimbat mulţi jucători și antrenorul, astfel ca acum la ora meciului primul unsprezece va fi mult schimbat față de cel din luna iulie. Moldovenii au reușit doar 4 victorii în 15 meciuri și pentru a prinde un loc de play-off au nevoie de câteva succese la rând. Deocamdată ei sunt la 5 puncte de locul 6 și au în program foarte greu, dar în cazul în care nu vor reuși să câștige vineri seara cu Concordia Chiajna, șansele de a ce clasa a deasupra liniei de play-out vor fi minime. Gazdele nu au jucători accidentați sau suspendați pentru meciul de vineri seara cu Concordia Chiajna, în care va reveni în atac și un titular atacantul Andrei Cristea, care nu a jucat la Mediaș datorită cumului de cartonașe galbene. În lot vor fi şi Cosmin Frăsinescu, Kamer Qaka, Jô Santos şi Luwagga Kizito, care nu au jucat marţi în Cupă, fiind odihniţi.

Echipa probabilă

Kelava

Sin, Frăsinescu, Mihalache, Bădic

Chelaru, Qaka

Kizito, Pedro Mendes, Jô Santos

A. Cristea

Antrenor: Flavius Stoican

Concordia Chiajna

Concordia Chiajna a fost la un câteva secunde de un nou rezultat de egalitate cu CS Universitatea Craiova, însă până la urmă a pierdut, acasă, cu scorul de 2-1. Pentru ilfoveni a marcat Andrei Marc (87), în timp ce pentru olteni au înscris Alexandru Băluță (31) și Ivan Martić (90+2), după o mare greșeală a stoperul Manasse Enza-Yamissi. “Rezultatul de egalitate era foarte bun. Per ansamblu, n-am făcut cel mai bun meci. Am întâlnit o echipă care a știut ce și cum să joace. Oricum, nu sunt mulțumit deloc de joc. Din păcate, n-am marcat golul de 2-1, adversarul a profitat de greșelile noastre individuale și așa s-a scris soarta acestui meci. Jucătorii mei resimt deja oboseala, au făcut un efort foarte foarte mare în ultima perioadă”, a declarat Ion Moldovan. A fost prima înfrângere pentru “Comisar”, care avea până la ora meciului cu CS Universitatea Craiova, 4 victorii din 4. După 15 etape disputate, “vulturii” se află pe locul 11 în clasament, cu 17 puncte, fiind la 6 puncte de barajul de promovare/retrogradare. “Alb-verzii” au mai jucat miercuri în şaisprezecimile Cupei României, acasă, cu Astra Giurgiu, fiind învins cu scorul de 3-0. Această competiție nu a fost însă o prioritate pentru gruparea din Chiajna, care are ca obiectiv menținerea în prima ligă. Va urma un meci la Iaşi cu CSM Politehnica, în care Concordia speră să obțină puncte puncte. Şi ilfovenii au în program greu, pentru că după jocul din Copou, vor juca cu FCSB în deplasare și din nou pe teren propriu cu Astra Giurgiu. Concordia Chiajna are un bilanț bun în deplasare, fiind pe locul 4 în clasamentul meciurilor jucate “afară”, unde a avut 4 victorii, un egal și 2 înfrângeri. Pentru partida de la Iași toţi jucătorii sunt valizi.

Echipa probabilă

Caparco

Albu, Manassé, Marc, Fota

Bucşă

Grădinaru, Bawab, M. Cristescu, Bumba

Batin

Antrenor: Ion Moldovan

Meciurile all-time din Liga 1

22.10.2012: CSMS Iaşi – Concordia Chiajna 0 – 1 (Etapa 12)

A marcat: 0-1 Carlos Wellington (62)

06.05.2013: Concordia Chiajna – CSMS Iaşi 1 – 1 (Etapa 29)

Au marcat: 1-0 Florin Purece (37 penalty), 1-1 Hugo Moutinho (47)

26.09.2014: CSMS Iaşi – Concordia Chiajna 1 – 2 (Etapa 9)

Au marcat: 1-0 Alexandru Creţu (19), 1-1 Marius Pena (26), 1-2 Carlos Wellington (36)

11.04.2015: Concordia Chiajna – CSMS Iaşi 2 – 1 (Etapa 26)

Au marcat: 1-0 Fernando Henrique Boldrin (51), 2-0 Ştefan Grigorie (64), 2-1 Bojan Golubović (90+1)

17.07.2015: Concordia Chiajna – CSMS Iaşi 0 – 1 (Etapa 2)

A marcat: 0-1 Lukács Bőle (6)

23.10.2015: CSMS Iaşi – Concordia Chiajna 0 – 1 (Etapa 15)

A marcat: 0-1 Bruno Madeira (64)

30.03.2016: Concordia Chiajna – CSMS Iaşi 1 – 1 (Etapa 4, play-out)

Au marcat: 1-0 Christian Obodo (14), 1-1 Andrei Cristea (18)

15.05.2016: CSMS Iași – Concordia Chiajna 2 – 3 (Etapa 11, play-out)

0-1 Marian Cristescu (33), 1-1 Andrei Cristea (61), 1-2 Gabriel Giurgiu (70), 1-3 Neluț Roșu (90+2), 2-3 Gianmarco Piccioni (90+3)

26.08.2016: Concordia Chiajna – CSM Politehnica Iaşi 0 – 0 (Etapa 6)

Au marcat: –

02.12.2016: CSM Politehnica Iași – Concordia Chiajna 1 – 0 (Etapa 19)

A marcat: 1-0 Andrei Cristea (31)

11.03.2017: CSM Politehnica Iași – Concordia Chiajna 3 – 1 (Etapa 1, play-out)

Au marcat: 1-0 Andrei Cristea (12), 2-0 Bojan Golubović (33), 2-1 Valentin Alexandru (50), 3-1 Andrei Cristea (54)

28.04.2017: Concordia Chiajna – CSM Politehnica Iaşi 0 – 0 (Etapa 8, play-out)

Au marcat: –

28.07.2017: Concordia Chiajna – CSM Politehnica Iaşi 0 – 1 (Etapa 3)

A marcat: 0-1 Patrice Feussi (26, autogol)

