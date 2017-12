Liga 1 la fotbal, etapa a 20-a. Sepsi Sfântu Gheorghe – Dinamo Bucureşti (ora 20.45, Digi, Look, Telekom). Stadion: “Silviu Ploeșteanu” din Brașov.

A marcat: Nemec (8)

VIDEO AICI, AICI

Min. 8: GOL DINAMO, 0-1. Nemec a deschis scorul la capătul unui contraatac rapid.

Min. 7: corner pentru Sepsi. Fără rezultat.

Min. 2: Steliano Filip a semnat prima ocazie pentru Dinamo.

Min. 1: a început meciul.

INFO: A fost ținut un moment de reculegere în memoria observatorului Valer Șulea, fostul fundaș de la FCM Brașov și Poli Timișoara.

Echipele de start

Sepsi: Fejer – Burlacu, I. Ursu, Cr. Dima, Dumbravă – Thiaw, Petrovikj – Huiban, Cl. Herea, P. Petre – Hadnagy (cpt.). Antrenor: Eugen Neagoe.

Rezerve: Niczuly, Nikolic, R. Damian, Mitra, Astafei, Veress, Grecu

Sepsi Sfântu Gheorghe

Aşa cum era de aşteptat, Sepsi Sfântu Gheorghe nu a reuşit să evite înfrângerea în Gruia, fiind învinsă cu scorul de 2-0 de CFR Cluj. Liderul s-a impus prin golurile marcate de Billel Omrani (36) și Andrei Mureșan (77). Deschiderea scorului a venit în urma unui gol controversat, nefiind clar dacă mingea trimisă de Billel Omrani a depășit sau nu linia porții cu toată circumferința. în tur, “feroviarii” s-au impus tot cu scorul de 2-0, la Braşov. După 19 etape disputate, echipa antrenată de Eugen Neagoe se află pe locul 12 în clasament, având 12 puncte, însă a fost egalată de Gaz Metan Mediaș. Ambele formaţii au un golaveraj de -22 goluri. Covăsnenii nu au nicio victorie în ultimele 11 etape (3 egaluri şi 8 înfrângeri), astfel că încet-încet se îndreaptă spre Liga 2. În ultimele 4 etape ei nu au reuşit să înscrie niciun gol, în timp ce apărarea este a doua cea mai slabă din campionat, primind 33 de goluri în 19 etape. Până acum, “secuii” au câştigat doar 3 meciuri, cu Juventus București (2-1, acasă), FC Viitorul (1-0, acasă) şi CSM Politehnica Iași (2-0, deplasare). În rest, au avut 3 rezultate de egalitate şi 13 înfrângeri. Ultimul succes, cel de la Iaşi, a avut loc pe 28 august, astfel că jucătorii sunt cu moralul la pământ. Eugen Neagoe este un antrenor bun, dar nu a reuşit încă să câştige un meci, având un egal cu Gaz Metan Mediaș (0-0) şi o înfrângere cu CFR Cluj (0-2). Acum va urma un meci greu cu Dinamo București, iar până la finalul anului “alb-roşii” vor mai juca cu CSM Politehnica Iași (tot acasă) şi FC Voluntari (deplasare). István Fülöp a primit în meciul cu CFR Cluj al 4-lea cartonaş galben din acest sezon şi va fi suspendat o etapă. Mijlocaşul central a mai fost avertizat în partidele cu Concordia Chiajna, FCSB şi Astra Giurgiu. Închizătorul Sebastian Ghinga, care nu a jucat în ultimele 4 etape din cauza unei accidentări, a revenit la antrenamente, dar probabil nu va fi folosit, mai ales că şi gazonul va fi îngheţat.

Echipa probabilă

Niczuly

Burlacu, Ursu, C. Dima (Damian), Grecu

Petrovikj, Thiaw

P. Petre, Cl. Herea, Astafei

Nikolić

Antrenor: Eugen Neagoe

Dinamo Bucureşti

Dinamo Bucureşti a învins-o, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, pe CSM Politehnica Iaşi, într-un meci din etapa a 19-a a Ligii 1, în care de la oaspeţi au fost eliminaţi doi jucători. Golurile lui Dinamo au fost marcate de Steliano Filip (8) şi Paul Anton (52 penalty), în timp ce pentru CSM Poli Iaşi a marcat Platini (41). Astfel, dinamoviştii şi-au luat revanşa pentru înfrângerea dramatică din tur, când au pierdut, tot cu 2-1, în prelungiri. Jucătorii au un moral mai bun, pentru că după înfrângerea din “Groapă” cu CFR Cluj (0-2), a urmat victoria cu CSM Politehnica Iaşi (2-1) şi o calificare, obţinută cu mari emoţii în sferturile de finală ale Cupei României, 3-1 după executarea loviturilor de departajare cu Universitatea Cluj, pe “Cluj Arena”. După 19 etape disputate, Dinamo se află pe un loc de play-out, pe 7, însă are ocazia de a se apropia la un singur punct de locul 6, în cazul în care ar câştiga la Braşov cu Sepsi OSK. În acest an ei vor mai juca cu FC Voluntari (acasă) şi ACS Poli Timișoara (deplasare). În acest sezon, “câinii roşii” au pierdut 8 meciuri în cele 19 etape disputate, astfel că au mari emoţii ca să prindă un loc de play-off. Ei au avut noroc că FC Viitorul a pierdut la Craiova şi aşa, au acum şansa de a se apropia de locul 6. În plus, poate şi Astra Giurgiu se va încurca la Iaşi, astfel că Dinamo nu are voie să rateze cele 3 puncte din întâlnirea cu Sepsi. Oaspeţii au probleme de lot pentru meciul de la Braşov, May Mahlangu, Maximiliano Oliva, Valentin Costache, Jeremy Bokila și Adam Nemec, fiind accidentaţi sau incerţi. Filipe Nascimento a revenit la antrenamente după o accidentare și este apt sută la sută pentru partida de luni seară.

Echipa probabilă

Penedo

Romera, Nedelcearu, Katsikas, C. Nica

P. Anton, St. Filip

Hanca, Filipe Nascimento, Salomão

Rivaldinho

Antrenor: Vasile Miriuță

Meciurile all-time din Liga 1:

21.08.2017: Dinamo București – Sepsi Sfântu Gheorghe 1 – 0 (Etapa 7)

Au marcat: Sergiu Hanca (68 penalty)

SURSA: sport24h.ro