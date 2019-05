Liga 1, play-off, etapa a 10-a. FCSB – CFR Cluj (duminică, ora 20.30, Digi, Telekom, Look). Meciul orgoliilor. ”Ultima impresie contează!”

Astfel, partida a devenit un joc ”fantomă” între echipele aflate pe primele două locuri în Liga 1. Un joc pe care gazdele îl tratează cu seriozitate, pentru că, spun ele, ultima impresie contează.

”Jucăm cu o echipă bună, trebuie să facem un joc bun. Trebuie să aratăm că avem valoare. Ultima impresie contează!”, a declarat, ieri, Mihai Teja. Tehnicianul echipei FCSB a adăugat: ”Dacă CFR Cluj a câștigat campionatul, înseamnă că a meritat. Poate la CFR Cluj nu mai joacă străinii, dar echipa ardeleană are în lot fotbaliști buni”.

Teja a dezvăluit motivul pentru care FCSB a pierdut campionatul: ”Eu cred că am pierdut campionatul în play-off, când, din 6 puncte cu Viitorul, am luat doar unu, deşi meritam să le luăm pe toate. CFR Cluj a câştigat cu Viitorul, noi nu am câştigat. Astea sunt cele 5 puncte. Exact diferenţa şi poate mâine jucam cu titlul pe masă”.

De partea cealaltă, antrenorul de la campioana CFR Cluj, Dan Petrescu a mărturisit: toți am petrecut, și ei, și eu, dar nu vrem să ne facem de râs la ultimul meci. Suntem campioana României și jucăm împotriva echipei de pe locul secund. Cred că a fost prima săptămâna la CFR Cluj, în care am fost relaxat, n-am pregătit meciul nici cu prea multe vizionări sau discuții individuale”.

Despre formula pe care o va introduce astăzi pe teren, ”Bursucul” a dezvăluit că va folosi rezervele: ”M-am gândit și la jucătorii care au evoluat meci de meci. Vreau să dau șansa altora care au jucat mai puțin. Este un meci în care putem vedea dacă au valoare să continue la CFR. Jucători ca Hoban sau Males, le va fi greu, dar trebuie să arate că sunt capabili să ajute CFR și în sezonul viitor”.

Mihai Teja nu pleacă supărat pe Gigi Becali

Pentru Mihai Teja, 40 de ani, meciul de astăzi va fi ultimul pe banca echipei FCSB. Dat afară de Gigi Becali încă de etapa trecută pe motiv că a ratat titlul, Teja spune că nu pleacă supărat pe patronul echipei bucureștene. ”M-am înțeles foarte bine cu domnul Becali, nu plec supărat pe dânsul. Am avut clauza asta în contract (n.r. – cucerirea titlului), știam de la început!”.

Teja crede că și-a făcut datoria cu ”vârf și îndesat” la FCSB, în ciuda faptului că nu și-a îndeplinit obiectivul. ”Plec cu o imagine bună. Mi-am făcut treaba 200%. Am luat echipa de pe locul 2 și am terminat pe locul 2. Nu am căzut pe locul 7. Am pierdut un singur meci, în care am avut multe ocazii”, a conchis Teja.

