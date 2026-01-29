La Lisabona, într-un meci cu de toate, madrilenii au deschis scorul prin Mbappe, în minutul 30, apoi Schjelderup a egalat pentru Benfica. Lusitanii au trecut în avantaj prin golul din penalti al lui Pavlidis, din al cincilea minut al prelungirilor, iar Schjelderup a reuşit dubla, în minutul 54, şi elevii lui Mourinho se distanţau la două goluri.

Mbappe a redus din diferenţă în minutul 58 şi Benfica avea 3-2.

Asencio şi Rodrygo au fost eliminaţi în minutele de prelungire, iar Benfica a avut lovitură liberă în al optulea minut de prelungire. Trubin a transformat şi a aruncat în aer Da Luz pentru că la 4-2 Benfica trecea pe locul 24, ultimul care duce în 16-imi, iar Marseille ieşea din calculele calificării.

În Cipru, Pafos a învins pe Slavia Praga, cu 4-1, iar scorul a fost deschis de Vlad Dragomir, în minutul 17, cu un uluitor, de la distanţă, în stilul lui Gheorghe Hagi.

În Liga Campionilor, primele opt echipe – calificate direct în optimi, sunt: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona şi Manchester City.

Real Madrid termină pe 9, urmată de Inter – pe locul 10, şi PSG, pe 1, toate trei mergând în play-off. S-au mai calificat în play-off Newcastle, Juventus Torino, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, FC Bruges, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt şi Benfica.

Rămân în afara cupelor europene Marseille, Pafos, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Ajax, Eintracht sau Villarreal.

Rezultate înregistrate miercuri seara, în ultima etapă din faza grupei Ligii Campionilor:

Ajax Amsterdam – Olympiakos Pireu 1-2, Arsenal Londra – Kairat Almaty 3-2, AS Monaco – Juventus Torino 0-0, Athletic Bilbao – Sporting Lisabona 2-3, Atletico Madrid – Bodo/Glimt 1-2, FC Barcelona – FC Copenhaga 4-1, Bayer Leverkusen – Villarreal 3-0, Benfica Lisabona – Real Madrid 4-2, Borussia Dortmund – Inter Milano 0-2, FC Bruges – Olympique Marseille 3-0, Eintracht Frankfurt – Tottenham 0-2, FC Liverpool – Qarabag 6-0, Manchester City – Galatasaray Istanbul 2-0, Napoli – Chelsea 2-3, Pafos – Slavia Praga 4-1, PSG – Newcastle 1-1, PSV Eindhoven – Bayern Munchen 1-2, Union St Gilloise – Atalanta Bergamo 1-0.

