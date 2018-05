Antrenorul principal Florin Bratu își dorește revanșa după înfrângerea suferită în turul din play-out, scor 1-2, în Ștefan cel Mare. “În tur am pierdut şi ne-a marcat destul de mult. Acum suntem cu toţii puşi în gardă pentru că Juventus Bucureşti e o echipă imprevizibilă, chiar dacă nu a acumulat foarte multe puncte. O echipă pe care o respectăm şi o vom trata ca atare. Nu suntem răzbunători, fotbalul e un joc. Vrem să continuăm rezultatele şi jocurile bune pe care le-am făcut, jucătorii vor să demonstreze în continuare o disponibilitate bună în timpul meciurilor. Din punct de vedere ofensiv cred că am arătat bine, mai sunt lucruri de corectat, dar vrem să continuăm această pasă bună prin care trecem”, a subliniat tehnicianul dinamovist.

“Voi încerca şi din vară să creez competiţie între jucători pentru că doar aşa putem ridica nivelul echipei şi al jocului. Ei au simţit asta, toţi au primit şanse din partea mea să demonstreze şi au simţit că nu există nicun interes şi cine este mai bun intră în lotul lui Dinamo. Lumea spune că Dinamo e în play-out, că nu contează atât de mult aceste jocuri, dar eu vin şi spun că puteam să ne facem de râs și să trecem printr-o situaţie dificilă, să ajungem să ne batem între noi pe la Săftica dacă aveam 2-3 înfrângeri. Mă bucur că împreună cu staff-ul meu, Iulică Mihăescu, Silviu Ion și Daniel Tudor, preparatorul Paulo, am reuşit să-i facem pe jucători să înţeleagă că fotbalul este un sport şi că sunt plătiţi pentru a face spectacol. Şi sunt plătiţi să arate oamenilor un spectacol frumos. În ultimele cinci etape vreau să iau fiecare meci în parte şi să câştigăm cât mai multe jocuri pentru că e important pentru încrederea mea şi a echipei, pentru ceea ce vrem să realizăm aici”, a mai spus Bratu.

“Peste alţi 70 de ani aş vrea să se spună despre mine că am câştigat un titlu cu Dinamo”

Florin Bratu a transmis un mesaj tuturor dinamoviștilor. “Clubul împlineşte azi 70 de ani şi urez pe această cale , tuturor dinamoviştilor! Şi pe viitor îi aşteptăm lângă noi. Ştim că trecem printr-o perioadă dificilă, îi înţeleg şi pe ei, dar şi noi jucăm pentru suporteri şi îi vrem aproape. Cele mai frumoase amintiri? Derby-urile cu Steaua și Rapid, meciul cu Everton, când am câştigat detaşat. Dinamo e un club frumos pe care eu nu-l admiram atât de tare, jucând la Rapid. Dar când am ajuns aici totul s-a schimbat şi sunt 200 la sută alături de Dinamo. Ca regret rămâne meciul cu Lazio. Dacă treceam de la Lazio ajungeam în Champions League şi e o dezamăgire pentru mine. Peste alţi 70 de ani aş vrea să se spună despre mine că am câştigat un titlu cu Dinamo, pentru mine e suficient”.

Antrenorul roș-albilor a comentat și situația portarului Jaime Penedo, calificat cu Panama la turneul final al Campionatului Mondial din Rusia. “Penedo va rămâne aici până la finalul campionatului. Se antrenează foarte bine cu Daniel Tudor, vrea să facă pregătirea aici şi să se ducă direct în Rusia. “Normal că sunt dezamăgit pentru jucători că nu a fost niciunul convocat la națională, pentru că sunt la un nivel bun acum, arată o formă bună şi cred că puteam să vedem şi jucători de la Dinamo acolo. Pe viitor aşteptăm să se îndrepte ochişorii mai mult şi către noi”, a încheiat Florin Bratu.