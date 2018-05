Lokomotiv Moscova, campioană în Rusia. Este a treia oară în istorie când câștigă titlul.

În etapa a 29-a din campionatul de fotbal al Rusiei, azi, s-a jucat derby-ul Lokomotiv Moscova – Zenit St. Petersburg. Gazdele s-au impus pe teren propriu cu 1-0, gol al portughezului Eder (87).

Succesul a fost suficient pentru ca Lokomotiv să ia titlul, în pofida victoriei pe care Spartak Moscova a repurtat-o, acasă, cu Rostov, scor 2-0.

Trupa lui Yuri Semin (de antrenor în vârstă de 70 de ani), care-i are în componență pe peruanul Jefferson Farfan și pe croatul Vedran Corluka, are un total de 60 de puncte, cu o etapă rămasă de jucat, iar formația de pe locul secund, Spartak Moscova, are 56 de puncte. Ambele formații vor evolua în Liga Campionilor.

Lokomotiv Moscova, varianta Rapidului în Rusia, reușește să cucerească titlul după o așteptare de 14 ani.