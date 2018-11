Lorena Balaci a lansat proiectul ”Duc infinitul pe fiecare stadion”

Slobozia a îmbrăcat sâmbătă straie de sărbătoare. Echipa locală, Unirea, a primit vizita Rapidului, în derby-ul etapei din Liga a treia. S-au impus giuleștenii cu 1-0, prin golul marcat de brazilianul Robinho în minutul 69, dar meciul a avut o încărcătură emoțională aparte: Lorena Balaci a dat lovitura de începere, dar și-a lansat și un proiect de suflet, în memoria tatălui ei, fostul mare fotbalist Ilie Balaci, decedat luna trecută.

La prima apariție publică după dispariția tatălui ei, Lorena Balaci a dat lovitura de începere a derby-ului Ligii a treia dintre Unirea Slobozia și Rapid. Fiica legendei Craiovei Maxima a ales simbolic micuțul oraș din Bărăgan pentru că vestea tragediei a surprins-o în mașină în drum spre acest oraș. 'Este o legătură destul de ciudată cu locul acesta. În ziua în care tata a plecat dintre noi, eu trebuia să fiu la Slobozia în dimineața aia. Mă pregăteam să vin aici și atunci am zis că prima ieșire pe care o voi face în public după plecarea lui tata va fi la Slobozia. Și am primit invitația să vin la acest meci și atunci sigur că mi-am și îndeplinit dorința', a declarat Lorena Balaci.

Președintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru, era foarte emoționat și bucuros că Lorena Balaci a acceptat invitația: 'În ziua când s-a întâmplat cu Ilie Balaci, băiatul dânsei avea meci la Under 17 la Slobozia. Am vorbit atunci, m-au rugat să avem grijă de copil să nu se întâmple ceva. După aceea, la câteva săptămâni ea ne-a mulțumit și am ținut legătura. Săptămâna trecută am invita-o, i-am propus dacă vrea să vină să dea lovitura de începere și a răspuns imediat cu da', a spus Lemnaru.

Acest meci este foarte important, deoarece cu acest prilej s-a dat startul unei campanii de suflet pentru fata cea mare a lui Ilie Balaci: 'Duc infinitul pe fiecare stadion'. 'Voi începe un proiect. Am adus niște eșarfe. Voi începe un proiect care se va numi 'Duc Infinitul pe fiecare stadion' pentru că de fapt e de la 8 la infinit, exact așa cum a fost descrisă foarte frumos plecarea lui tata de către Peluza Nord de la Universitatea Craiova. Aș vrea cumva să fac un proiect prin care să 'duc infinitul pe fiecare stadion' și ultimele cuvinte ale lui tata spuse lui Mitriță, 'Distrează-te pe teren'. De fapt, despre asta vorbim: orgoliile și banii și tot ce se întâmplă în spatele fotbalului umbresc faptul că fotbalul este mai degrabă un spectacol, e o altă formă de artă', a explicat Lorena Balaci.

500 de fani rapidiști au fost în tribune

În ciuda frigului, mii de fani au venit să vadă meciul de la Slobozia. Rapid a fost însoțit de aproximativ 500 de suporteri, care au cântat de-a lungul întregului meci. Sprijinul lor a fost simțit din plin de giuleștenii din teren, care au fost încălziți de strigătele fanilor: 'Nu s-a simțit frigul, pentru că vedeți câți suporteri au venit după noi și ei au stat, noi am alergat, nu avea cum să ne fie frig. Ei au stat în tribună în frigul ăsta', a declarat rapidistul Lucian Goge. Bucuros după succesul obținut prin golul marcat în repriza a doua de Robinho, el simte că promovarea se apropie cu pași repezi, mai ales că acum 'alb-vișiniii' au patru puncte în fața principalei urmăritoare. 'A fost un meci destul de greu pentru că a fost cu echipa de pe locul 2, dar ne bucurăm că am câștigat și ne-am distanțat de ei la patru puncte. Mai avem două meciuri și cu siguranță vom termina pe primul loc acest sezon. Se pare că ne apropiem cu pași rapizi de promovare , dar mai e drum lung până la vară. Sper ca la final noi să mergem în liga secundă', a declarat Goge.

Triști pentru eșec, jucătorii și conducătorii de la Unirea Slobozia nu și-au pierdut speranța revenirii pe a doua scenă a fotbalului românesc. 'Noi luptăm și vrem să câștigăm fiecare meci în parte. Încă se joacă promovarea. Campionatul este lung. Acum câteva etape eram noi pe primul loc, Rapidul era pe 3, Afumați era pe 2, apoi a fost și Afumați pe primul loc. Mai sunt două etape, le tratăm serios și vom vedea ce se va întâmpla', a declarat președintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru.

Rapid a câștigat pentru prima dată în fața Unirii Slobozia

'A fost un meci greu, între două echipe bune. Ei, cu o tradiție mai mare decât noi și un buget mai mare. Rapidiștii sunt favoriți la revenirea în liga a doua, dar promovarea încă se joacă. Și Afumați e în luptă și are o echipă bună, mai este și returul. Diferența de puncte nu este mare. Cu doi pași greșiți oricare echipă se poate încurca', a declarat Romeo Soare, căpitanul Sloboziei și unul dintre cei patru supraviețuitori ai echipei care, în campionatul 2013/ 2014, se afla în luptă directă cu Rapidul la promovarea în prima ligă. Chiar dacă atunci giuleștenii au promovat, ei nu au reușit să câștige niciunul din cele patru meciuri disputate în fața Unirii. Încă jucător pe atunci la Rapid, actualul antrenor al formației de sub Podul Grant, Daniel Pancu, a recunoscut că amintirile l-au urmărit și că a avut emoții suplimentare din acest motiv: 'E un teren care nu ne purta noroc înainte. Meciul a fost exact cum ne așteptam, unul foarte greu. Am spart gheața, pentru că aici la Slobozia noi am avut partide grele. Și la precedenta campanie în care eu am jucat, de promovare în prima ligă, am avut patru întâlniri cu ei. Două le-am terminat la egalitate, două le-am pierdut', a declarat Pancu. El spune că 'promovarea e încă departe, dar sunt puncte adunate, care vor conta la finalul sezonului. Era foarte important să nu pierdem. Că am câștigat e un lucru și mai bun, pentru că am jucat contra echipei de pe locul 2', a mai spus el.

Daniel Pancu, din nou 'portar' după ce a intrat în istorie la Beșiktaș

Frigul care a domnit la Slobozia la ora meciului l-a făcut pe Daniel Pancu să-și pună în mâini o pereche de mănuși foarte asemănătoare cu cele purtate de portari. Imediat, fanii au reacționat și și-au amintit că în urmă cu 13 ani, în 2005, Daniel Pancu a fost eroul formației Beșiktaș în derby-ul cu Fenerbahce. Atunci, fostul international a intrat în poartă în ultimele 10 minute ale meciului pe care echipa sa l-a câștigat cu 4-3, după prelungiri. Iar românul a rămas pentru totdeauna în istoria de aur a celor de la Beșiktaș, inclusiv anul acesta fanii formației aducându-le aminte rivalilor de acestă ispravă.