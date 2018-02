România – Germania, în Rugby Europe International Championship, sâmbătă, la Cluj-Napoca, de la 16.00. Toate declarațiile

Lotul României pentru meciul cu Germania din Rugby Europe International Championship. 30 de jucători pregătesc jocul de pe 10 februarie, de la Cluj-Napoca.



ACTUALIZARE 9 februarie. Naționala de rugby a României va debuta sâmbătă, 10 februarie, de la ora 16:00, pe Stadionul Cluj Arena, contra Germaniei într-un nou sezon al Rugby Europe Championship. Această întâlnire precum și urmatoarele trei care vor urma sunt decisive pentru calificarea directă la turneul final al Cupei Mondiale din 2019. Meciul va fi transmis in direct pe Telekom Sport.



”Germania este o echipă valoroasă şi îşi îmbunătăţeşte calităţile mereu. Au arătat toamna trecută că au câştigat împotriva Chile, a Braziliei, aşa că ne aşteptăm la un meci greu împotriva lor. (…) Trebuie să ieşim mâine pe teren şi să jucăm cât de bine putem. Dacă facem asta vom câştiga”, a spus antrenorul echipei naţionale de rugby a României.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a spus şi el că meciul de sâmbătă este unul al orgoliului.

”Abordăm această campanie de calificare extrem de convinşi că locul nostru este la Cupa Mondială. Suntem singura echipă de sporturi care ne calificăm la toate Cupele Mondiale şi cu siguranţă nu o vom rata pe aceasta. Cred că sunt ultimele meciuri care vor arăta de fapt adevărata faţă a rugby-ului românesc. (…) Pentru jucători este un meci al orgoliului, pentru că nu uit şi nu uită nici ei ce s-a întâmplat anul trecut. Stilul latin care ne guvernează cred că de data asta ne vom transforma exact în mentalitatea oponenţilor pe care îi vom avea mâine şi cred că vom fi nemţi mâine împotriva lor şi sper ca victoria de mâine să fie primul pas în calificarea noastră directă şi în deschiderea Cupei Mondiale din 2018 din Japonia”, a spus Petrache.

Acesta a subliniat că în prezent echipa naţională are unul dintre cele mai bune loturi pe care le-a avut România în ultimii 10 ani.

Căpitanul echipei, Mihai Macovei, a spus şi el că jucătorii sunt pregătiţi pentru meciul de sâmbătă, cu atât mai mult cu cât consideră că o victorie în acest prim meci este foarte importantă.

„Suntem pregătiţi şi aşteptăm să debutăm cu o victorie. (…) Obiectivul Federaţiei, cât şi al staffului şi al jucătorilor este să ajungem la Cupa Mondială. Să avem cinci din cinci victorii. Primul meci e cel mai important, o să fie cel mai dificil meci din această campanie, pentru că nu am mai fost de mult împreună în această formulă. Dar eu zic că nu o să avem nicio problemă şi o să ne facem jocul nostru şi o să aducem şi victoria”, a sus Macovei.

Atât el cât şi antrenorul Lynn Howells şi-au arătat bucuria privitor la reîntoarcerea la lot a lui Valentin Ursache, a cărui evoluţie ar putea aduce un mare sprijin echipei.

„Este important pentru el, este un jucător foarte bun şi cred că îşi dă seama că este ultima ocazie pentru el, pentru că după aceasta nu va mai putea prinde o nouă Cupă Mondială. Pentru Valentin nu a fost doar o decizie care ţine de rugby, ci şi o decizie pe care a luat-o împreună cu familia şi sunt foarte mulţumit că îl avem înapoi”, a spus Howells.

Antrenorul naţionalei de rugby a Germaniei, Pablo Lemoine, consideră că meciul de sâmbătă împotriva României va fi unul dificil nu doar pentru că echipa sa joacă în deplasare, dar şi pentru că partida este importantă pentru calificarea la Cupa Mondială.

Pablo Lemoine a arătat că rugbyştii români vor dori să îşi ia revanşa pentru partida de anul trecut, care s-a încheiat cu victoria echipei germane.

„Nu eram eu antrenor atunci dar ştiu că unii jucători au jucat acel meci şi au fost foarte fericiţi pentru rezultat. Sunt conştient că în fiecare an lucrurile se schimbă. (…) Cred că va fi un meci foarte greu pentru noi, dar avem încredere în băieţii noştri că şi-au însuşit planul de joc şi de apărare. Cred că vom face un joc bun, dar va fi greu pentru noi”, a spus Lemoine, vineri, într-o conferinţă de presă.

La rândul său, căpitanul echipei germane, Julius Nostadt, a afirmat că există în mod cert o ocazie pentru ca echipa României să îşi ia revanşa, deoarece joacă acasă. El a spus că nu există o strategie specială pentru meciul de sâmbătă, deoarece jucătorii şi stafful abordează fiecare partidă aşa cum este şi că meciurile sunt diferite unele faţă de celelalte.

——–

Pentru această partidă, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra pe teren. Este de subliniat revenirea lui Valentin Ursache și a lui Alin Coste, ambii reîntorcându-se printre ”Stejari” după aproape trei ani. De asemenea, este de remarcat tripleta inedită din linia a treia – Valentin Ursache, Mihai Macovei și Stelian Burcea, dar și faptul că frații Ursache, Andrei și Valentin, se vor afla din nou împreună, pentru a opta oară, în primul 15. Căpitanul echipei este Mihai Macovei.

Cătălin Fercu revine și el în naționala după o mai veche accidentare și va bifa selecția cu numărul 99, fiind la un singur pas de a deveni al doilea jucător din istorie care se poate lăuda că e centurion.

România: 1. Mihăița Lazăr (Castres), 2. Andrei Rădoi (Timișoara Saracens), 3. Andrei Ursache (Carcassonne), 4. Johan Van Heerden (Știința Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Colomiers), 6. Valentin Ursache (Oyonnax), 7. Mihai Macovei (Colomiers), 8. Stelian Burcea (CSM București), 9. Florin Surugiu (Steaua), 10. Florin Vlaicu (Steaua), 11. Ionuț Dumitru (Steaua ), 12. Sione Fakaosilea (Știința Baia Mare), 13. Paula Kinikinilau (CSM București), 14. Tangimana Fonovai (Timișoara Saracens), 15. Cătălin Fercu (Timișoara Saracens).

Rezerve: 16. Florin Bardasu (Știința Baia Mare), 17. Ionel Badiu (Timișoara Saracens), 18. Alexandru Țăruș (Sale Sharks), 19. Alin Coste (Carcassonne), 20. Andrei Gorcioaia (Massy), 21. Valentin Calafeteanu (CSM București), 22. Stephen Shennan (Timișoara Saracens), 23. Jack Umaga(Timisoara Saracens).

ACTUALIZARE 9 februarie. Astăzi, 9 februarie, de la ora 14:15, în sala de conferințe de la Cluj Arena va avea loc conferința de presă care va prefața întâlnirea dintre România și Germania. La conferință vor participa căpitanii și antrenorii celor două echipe. precum și Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

ACTUALIZARE 6 februarie. ”Stejarii” s-au reunit duminică seară la Cluj-Napoca și au început în forță antrenamentele.

Valentin Ursache revine la naționala de rugby a României după trei ani de absență! ”Este o onoare pentru mine

Naționala de rugby se pregătește pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondială din Japonia 2019, odată cu începerea returului Rugby Europe International Championship.

Stejarii vor debuta în noul an competițional pe 10 februarie, la Cluj-Napica, într-un meci cu Germania. Antrenorul Lynn Howells a stabilit un lot de 30 de jucători, din care 17 formează pachetul de înaintare și 13 sunt jucători de treisferturi.

Sezonul 2016-2018, tur și retur, are o însemnătate majoră pentru naționala de rugby, care va juca pentru calificarea la Cupa Mondială din Japonia, din 2019, meciurile având o miză dublă, întrucât vor conta pentru ierarhia competiției, asigurând în acelasi timp, în funcție de locul ocupat, și biletul spre Japonia.

De remarcat este revenirea în echipă, dupa trei ani, a internaționalului Valentin Ursache, care a evoluat pentru Stejari ultima dată la Cupa Mondiala din 2015, în meciul cu Italia.

Echipa se va reuni pe 4 februarie la Cluj-Napoca.

”Suntem in fata unui meci foarte important, un meci care va redeschide campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia. Este primul meci al sezonului si stim ca intotdeauna acesta este cel mai greu, pentru ca practic ne mentine in cartile calificarii si ne da si moralul pentru meciurile care vor urma. Echipa se reuneste in formula completa dupa mai bine de doua luni si practic avem trei zile sa pregatim partida cu Germania. Presiunea este destul de mare, pentru ca anul trecut a fost acea infrangere in fata Germaniei, iar acum trebuie sa jucam in asa fel incat sa aratam ca ceea ce s-a intamplat acolo a fost de fapt o greseala. In plus, miza calificarii la Cupa Mondiala este uriasa, nu avem voie sa facem pasi gresiti pentru ca ne vom ingreuna situatia. Avem o echipa cu jucatori experimentati, jucatori ce au participat la Cupa Mondiala si am incredere ca vor stii sa gestioneze atat presiunea partidei, cat si supramotivatia. Dorim sa facem un meci bun cu Germania, sa obtinem o victorie frumoasa, sa facem totul pas cu pas”, a declarat Lynn Howells, antrenorul Romaniei.

Lotul convocat pentru meciul cu Germania:

PILIERI: Andrei Ursache (Carcassonne), Ionel Badiu (Timișoara Saracens), Mihăiță Lazăr (Castres), Constantin Pristaviță (Știința Baia Mare), Alexandru Țărus (Sale Sharks)

TALONEURI: Andrei Rădoi (Timișoara Saracens), Florin Bardasu (Baia Mare), Marian Căpățână (Timișoara Saracens)

LINIA A DOUA: Johannes Van Heerden (Știința Baia Mare), Marius Antonescu (Colomiers), Valentin Ursache (Oyonnax), Valentin Popârlan (Timișoara Saracens)

LINIA A TREIA: Vlad Nistor (Albi), Mihai Macovei (Colomiers), Stelian Burcea (CSM București), Alin Coste (Carcasonne), Andrei Gorcioaia (Massy)

MIJLOCAȘI LA GRĂMADĂ: Florin Surugiu (CSA Steaua ), Tudorel Bratu (CS Dinamo), Valentin Calafeteanu (CSM București)

MIJLOCAȘI LA DESCHIDERE: Florin Vlaicu (CSA Steaua), Tudor Boldor (CSA Steaua),

CENTRI: Jack Umaga (Timișoara Saracens), Paula Kinikinilau (CSM București), Sione Fakaosilea (Știința Baia Mare)

ARIPI: Ionuț Dumitru (CSA Steaua), Tangimana Fonovai (Timișoara Saracens), Stephen Shannan (Timișoara Saracens)

FUNDAȘI: Cătălin Fercu (Timișoara Saracens), Marius Simionescu (Timișoara Saracens)

STAFF: Lynn Howells (antrenor principal), Massimo Cuttitta (antrenor înaintare), Rob Moffat (antrenor treisferturi), Olivier Rieg (preparator fizic)

Meciurile Romaniei in Rugby Europe Championship 2017:

10 februarie, Cluj-Napoca

România – Germania, ora 16:00

18 februarie, Madrid

Spania – România, ora 13:45

3 martie, Cluj-Napoca

România – Rusia, ora 16:00

10 martie, Buzău

România – Belgia, ora 13:00

18 martie, Tbilisi

Georgia – România, ora 11:05

Stejarii se pot califica la Cupa Mondială din Japonia din 2019 în urma rezultatelor pe care le vor obține în sezonul 2016-2018, cumulat, astfel:

– dacă ocupă primul loc în Cupa Europeană a Națiunilor 2016/2018;

– dacă se claseaza pe locul 2 în Cupa Europeană a Națiunilor, 2016/2018 după Georgia, calificată deja direct de la Cupa Mondială din Anglia;

– dacă se clasează după echipa calificată direct și se impune în barajul cu ocupanta locului 3 în Pacific Tri-Nations, Samoa

Citiți și România va juca la Cluj și la Buzău în Rugby Europe International Championship. Vezi orele de la care vor avea loc meciurile